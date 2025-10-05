¡Ö¾´ý¤ÎÂÐÀïÉ½¤òÇË¤é¤ì¡¢¥È¥¤¥ì¤òÎ®¤¹¤Î¤Ëµö²Ä¤¬É¬Í×¡Ä¡×¿Íµ¤´ý»Î¡¦¥Ï¥Ã¥·¡¼¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÈÊ£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¡É¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ç¸ûÎ±Ãæ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡Ö¿Æ¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¡Ú¶¶ËÜ¿òºÜÈï¹ð¡¦¸øÈ½¡Û
¡Ö¥Ï¥Ã¥·¡¼¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¸µ¾´ý¥×¥í´ý»Î¤Î¶¶ËÜ¿òºÜÈï¹ð¤¬2023Ç¯7·î¡¢¸µºÊ¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëB¤µ¤ó¤Î2Ì¾¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë¤È½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£9·î22Æü¤è¤êÂçÄÅÃÏºÛ¤Ë¤ÆºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢10·î2Æü¤ËÄ¨Ìò5Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò10Ç¯¡Ë¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
【写真】犯行前、ホストにも挑戦していた金髪姿のハッシー。親権に関する自暴自棄なツイート内容も
¡¡È½·è¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ËÍîÅÙ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢µá·º¤è¤ê¤â·º´ü¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö»ö·ïÅö»þ¡¢¶¶ËÜÈï¹ð¤Ï¿´¿ÀÁÓ¼º¤«¿´¿ÀÌ×¼å¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£9·î25Æü¤Î¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜÈï¹ð¤ÎÀº¿À´ÕÄê½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿°å»Õ¤¬¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¶¶ËÜÈï¹ð¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¸°éÎò¤ä¼«»¦Ì¤¿ë¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ºÛÈ½¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉáÄÌ»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
ÆóÅÙ¤Î¼«»¦¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜÈï¹ð
¡¡¶¶ËÜÈï¹ð¤ÎÀº¿À´ÕÄê½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿°å»Õ¡Ê°Ê¸å¡¢°å»Õ¡Ë¤¬¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÁÜººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¶¡½ÒÄ´½ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¾Úµò¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢Â¿¿ô¤ÎÌÌÃÌ¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¡¢¶¶ËÜÈï¹ð¤Î¤³¤È¤òÅ¬±þ¾ã³²¤ÎËýÀ²½¤Ë¤¢¤¿¤ëµ¤Ê¬ÊÑÄ´¾É¤Ç¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ä½ç±þ¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°å»Õ¤¬ÌÌÃÌ¤Ê¤É¤ÇÇÄ°®¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶¶ËÜÈï¹ð¤ÎÀ¸°éÎò¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶¶ËÜÈï¹ð¤ÏÍÄ¾¯´ü¡¢Å¾¶ÐÂ²¤À¤Ã¤¿¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¼þ°Ï¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÆëÀ÷¤á¤º¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£µï¾ì½ê¤Ï¾´ý¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£1¿Í¤ÇÄÌ¤¤µÍ¤á¡¢Âç¿ÍÁê¼ê¤Ë¾´ý¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â¹»¤Ë¤Ï¿Ê³Ø¤»¤ºÃ±¿È¤ÇÅìµþ¤Ø¹Ô¤¡¢18ºÐ¤«¤é¥×¥í´ý»Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥×¥í¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂÐ¶É¤Ç»ØÆ³ÎÁ10Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤¤Ãæ¤ÇÆÍÇ¡À¸³è¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¿Í´Ö·ÁÀ®¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢A¤µ¤ó¤È¤ÎÎ¥º§¤«¤é°úÂà¤Ë»ê¤ë¤³¤í¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ËÂÐ¤·¡¢º§°ùÈñÍÑ¤È¤·¤Æ·î¤Î¼ýÆþ¤ÎÈ¾Ê¬¤òA¤µ¤ó¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤È¶âÁ¬ÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢Æþ¿å¼«»¦¤ò»î¤ß¤ÆÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ°²è¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤¬·î¤Î¼ýÆþ¤Ï10Ëü±ßÄø¤Ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤è¤ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀäË¾¤·¡¢¼ó¤Ä¤ê¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¾´ýÃæ¿´¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¼Ò²ñ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÀÈ¼å¡£Àº¿ÀÅª¤Ê»ÙÃì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾´ý¤ò¼º¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿A¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤ò¼ê¤Ë¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿Æ°µ¡·ÁÀ®¤Ï½½Ê¬Î»²ò²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Àº¿À¼À´µ¤¬Í¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ÏËÜ¿Í¤Î¿Í³Ê¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²¿²ó¤â¼«»¦¤ò»î¤ß¤ë¾õÂÖ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò´Õ¤ß¡¢Á¼ÃÖÆþ±¡¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¿åÀö¥È¥¤¥ì¤òÎ®¤¹¤¿¤á¤ËÊì¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÊÛ¸î¿Í¤¬ÀÁµá¤·¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¶¶ËÜÈï¹ð¤ÈÌÌÃÌÅù¤ò¹Ô¤Ã¤¿Î×¾²¿´Íý»Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡ÖWAIS¡×¤È¤¤¤¦ÃÎÇ½»î¸³¤Î·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬100¤Î¤È¤³¤í¡¢¶¶ËÜÈï¹ð¤Ï73¤ÈÄã¤¯¡¢¤Þ¤¿¥¹¥³¥¢¤Î½ÐÍèÉÔ½ÐÍè¤¬ÄÌ¾ï¤Î¿Í¤è¤êÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹çÍýÅª¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¶ËÜÈï¹ð¤Ï¥×¥í´ý»Î»þÂå¤ËÂÐ¶É¤ËÉé¤±¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤Ë¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¶ËÜÈï¹ð¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³»à¤Ì¤Ä¤â¤ê¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÉ½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢A¤µ¤ó¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤Ï¹ÍÎ¸¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢°ä½ñ½ñ¤¤¤Æ»à¤ó¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍÜ°é´Ä¶¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢²È¤Ç¤ÏÊì¤«¤é¤âË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆùÂÎÅª¤ÊË½ÎÏ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼Õ¤Ã¤Æ¤âÇÍÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢ÆþÍá¤Ï3Æü¤Ë1²ó¡¢15ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿åÀö¥È¥¤¥ì¤òÎ®¤¹¤Ë¤ÏÊì¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Î¾¿Æ¤¬Ææ¤Î½¡¶µ¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢¶â¤ÎËÀ¤äÌÚ¤Î»¥¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²¿¤«¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿´¤Î»Ù¤¨¤Ï¾´ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐÀïÉ½¤òÊì¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÇË¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬·ù¤Ç¡¢¾´ý¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë16ºÐ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿19ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢Êì¤¬¾¡¼ê¤Ë²È¤ËÆþ¤ê¡¢½¡¶µ¥°¥Ã¥º¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿Æ¤Ëµï¾ì½ê¤òÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Î×¾²¿´Íý»Î¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍÜ°é´Ä¶¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¡Ö»æ¤ò¤°¤·¤ã¤°¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ¸µ¤ËÌá¤·¤Æ¤âÌá¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÎµÔÂÔ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬Äã¤¯¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¹¹À¸¤Ë¤ÏÌôÊª¤Î¤ß¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢¿´ÍýÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢°åÎÅÅª¥±¥¢¤ÎÉ¬Í×¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¿Æ¤«¤é¤Î¼Õºá¤Î¼ê»æ
¡¡2¿Í¤Î¾Ú¿Í¤Î¿ÒÌä¤ò·Ð¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶¶ËÜÈï¹ð¤Ø¤Î¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²áµî¤Î¼«»¦Ì¤¿ë¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ëñ¨¡¹¤È¸ì¤ë¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤ËºÝ¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÂàÏ©¤òÃÇ¤Ä»×¤¤¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÛÈ½»þÅÀ¤Þ¤Ç¿ÈÊÁ¸ûÎ±¤¬2Ç¯´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»à¤Ë¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¹¥Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÊÛ¸î¿Í¡Öº£¸å¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡©¡×
¶¶ËÜÈï¹ð¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡¢¼«Âº¿´¤¬¤Û¤Ü¼º¤ï¤ì¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¼£ÎÅ¤ÎÉ¬Í×À¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤·¤¿¤é¼õ¤±¤ëµ¤¤Ï¡×
¶¶ËÜÈï¹ð¡Ö¼£ÎÅ¤Î°ì´Ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº¿ÀÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤ÆÎÉ²½¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¶¶ËÜÈï¹ð¡ÖÄ¹´ü¸ûÎ±Ãæ¤ÇÁ°¸þ¤Í×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¶¶ËÜÈï¹ð¤Î¿ÈÊÁ¸ûÎ±¤À¤¬¡¢¸½ºß¡¢¿Æ¤È¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Î×¾²¿´Íý»Î¤¬¶¶ËÜÈï¹ð¤ÈÌÌÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ö¼Â³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¿Æ¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡¡ÊÛ¸î¿Í¤¬ºÆÈÈ²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ä¤±¤¿¤¤¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦Èè¤ì¤¿¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤¤¤È¤«¤½¤ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤¿¡£A¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤ÈÀÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¶¶ËÜÈï¹ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¶¶ËÜÈï¹ð¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï»ä¤¬°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£A¤äB¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿Âç¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡¸¡»¡´±¤¬¼Õºá¤ÎÂÐ¾Ý¤ËA¤µ¤ó¤äB¤µ¤ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡ÖA¤âB¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¡¢°ìÄê¤ÎÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËºÛÈ½Ä¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇÄ¹ÃË¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¾ð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
ºÛÈ½Ä¹¡ÖB¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÇÀïÆ®³«»Ï¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»Ò¤ò¸«¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
¶¶ËÜÈï¹ð¡Ö²ñ¤Ã¤¿¾×·â¤ÇÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¡¢»Ò¤é¤·¤¤¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢ÌÜÀè¤Ë¿ÏÀè¤¬¸«¤¨¤¿µ²±¤Î¤ß¤Ç¤¹¡×
ºÛÈ½Ä¹¡Öº£²ó¤Î»ö·ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¶¶ËÜÈï¹ð¡Ö¤½¤â¤½¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Éã¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¶¶ËÜÈï¹ð¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢À¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£
ºÛÈ½Ä¹¡Ö¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¶¶ËÜÈï¹ð¡Ö¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡×
ºÛÈ½Ä¹¡Ö»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×
¶¶ËÜÈï¹ð¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿É¤µ¡¢Èá¤·¤ß¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤Ø¤Î°¦¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡ºÛÈ½Ä¹¤¬¾¯¤·¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÛÈ½Ä¹¡Ö»ä¤Ï¾´ý¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Aµé¡Ê¥×¥í´ý»Î¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò³è¤«¤µ¤º¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡ØÃ¯¤¬°¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¶¶ËÜÈï¹ð¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡È½·è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¶ËÜÈï¹ð¤¬Ç§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿A¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤Ø¤Î»¦°Õ¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ê¤É¤ÇÁêÃÌ¤ÎÉ¬Í×À¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÅÀ¡¢Êì¿Æ¤Î»Ù¤¨¤Ë°ìÄê¤Î´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¶¶ËÜÈï¹ð¤ËÍÍø¤Ê¾ð¾õ¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ËµÄ°ÀÊ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Â¿¤¯¤ÎËµÄ°¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¶¶ËÜÈï¹ð¤Ë¤Ï¡¢ÉþÌò¤Î´ü´Ö¤Ë½þ¤¤¡¢¼¡¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤Ø¤Î°ìÊâ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯¶ì¤·¤ó¤ÀA¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ø·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤À¡£
