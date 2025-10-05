»³²¼Èþ·î¡¡2Æü¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¹¥Êª¹ðÇò¡¡¼íÌî±Ñ¹§¡Ö¤è¤¯¤½¤ì¤Ç¤½¤ÎÂÎ·¿¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤Í¡©¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î»³²¼Èþ·î¡Ê26¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2Æü¤Î1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¹¥Êª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÆîº½Ä®¤òMC¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤ª»¶Êâ¡£º½Ä®¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ëÃæ¡¢°ËÃ£¤ß¤¤ª¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²¼Ä®¤Î¾¦Å¹³¹¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»³²¼¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ïº½Ä®¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¸Í±Û¶äºÂ¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öº£¤â¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Ë1¿Í¤Ç¡£¤ªÁÚºÚ¤È¤«Çã¤¤¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£·ë¹½¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¦Å¹³¹¹¥¤¤Î»³²¼¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÅ¹¤È¤·¤Æ¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ø°ÆÆâ¡£¼íÌî¤Ï¡ÖÈþ·î¤Á¤ã¤ó¤¬¤¹¤²¤¨¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»³²¼¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡£2Æü¤Ë1²ó¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï3¿Í¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡£¼íÌî¤Ï¡Ö¤è¤¯¤½¤ì¤Ç¤½¤ÎÂÎ·¿¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»³²¼¤Ï¡ÖÂå¼Õ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£