¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Þ¤È¤¤¥Ñ¥ê¤Ø½Ð¹ñ¡¡¶õ¹Á¤Ç¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê»Ñ
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¤¬5Æü¡¢¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¸þ¤±¤Æ½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡Ä¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¥³¡¼¥Ç
¡¡Æ»»Þ¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤ÎºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¡£2025-26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¦¡¼¥ë¥³¡¼¥È¡¢2026Ç¯¥¹¥×¥ê¥ó¥° ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿V¥í¥´¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤È¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥Ã¥È¤òÇÛ¤·¤¿¡Ö¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡¡¼¥Ë ¥¢¥ó¥É ¥ô¥¡¥ó¥º¡×¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢25-26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë ¥á¥¿ ¥Æ¥¢¥È¥í ¥Ç ¥¢¥ó¥Æ¥£¥ß¥Æ¡×¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤¿¼Á´¶¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥ì¥¶¡¼¤Ç¥·¥§¥Ö¥í¥óÊÁ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡¡¼¥Ë¡Ö¥Û¡¼¥Ü¡¼¥Û¡¼¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥ß¥±¡¼¥ì»á¤Ë¤è¤ë¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸½ÃÏ»þ´Ö5Æü¸á¸å3»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¸á¸å10»þ¡Ë¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡Ä¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¥³¡¼¥Ç
¡¡Æ»»Þ¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤ÎºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¡£2025-26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¦¡¼¥ë¥³¡¼¥È¡¢2026Ç¯¥¹¥×¥ê¥ó¥° ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿V¥í¥´¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤È¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥Ã¥È¤òÇÛ¤·¤¿¡Ö¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡¡¼¥Ë ¥¢¥ó¥É ¥ô¥¡¥ó¥º¡×¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥ß¥±¡¼¥ì»á¤Ë¤è¤ë¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸½ÃÏ»þ´Ö5Æü¸á¸å3»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¸á¸å10»þ¡Ë¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£