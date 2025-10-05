¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¿·¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÏÃ¯¡©¡×¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¡È¾×·â¤Î²óÅú¡É¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢SWEET STEADY¤ÎÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¡Ê24¡Ë¤¬5Æü¡¢½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Î40¼þÇ¯µÇ°À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡È¾×·â¤Î²óÅú¡É¤ò¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÁ´°÷Àµ²ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¥¯¥¤¥º!!inÎáÏÂ¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¤¦¤Ê´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤·¡¢²óÅú¼ÔÁ´°÷¤ÎÀµ²ò¤È¾Þ¶â¥²¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£
ºÇ½é¤Ë¡Ö¤¤Î¤¦Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢ÊöÎµÂÀ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¸«¼è¤ê¿Þ¤Î2¿Í¤ÏÁ´°÷¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇòÀÐ¤Î¤ßÉÔÀµ²ò¡£ÇòÀÐ¤¬½ñ¤¤¤¿²óÅú¤Ï¡Ö¿û¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤é¡Ö¤½¤ì¤ÏÀè¡¹Âå¤ÎÊý¡Ê¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Ë¤ä¡ª¡×¤Ê¤É¤È¼¡¡¹¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡Á¡Á¡ª¡×¤È¹â²»¤Ç¶«¤Ó¡¢¼«¿È¤À¤±¤¬´°Á´¤Ë´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ë·ã¤·¤¯¼è¤êÍð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£