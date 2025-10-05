¹ª¤ß¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤éÂÔË¾¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡ª¡¡Ã«ÀîË¨¡¹»Ò¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹½éÆÀÅÀ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó²÷¾¡¤Ë¹×¸¥
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½MFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤¬¡¢½÷»Ò¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè5Àá¤Î¥ô¥§¥ë¥À¡¼¡¦¥Ö¥ì¡¼¥á¥óÀï¤Ç¡¢ÂÔË¾¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½éÆÀÅÀ¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Ã«Àî¤Ï¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î4-0¤Î²÷¾¡¤Î¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤Ï½ª»Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢30Ê¬¤Ë¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ê¡¦¥«¥ë¡¼¥¾¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«4Ê¬¸å¤ËÃ«Àî¤¬Ì¥¤»¤¿¡£¥ê¡¼¡¦¥·¥å¥ì¥ë¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ØÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ØÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤à¡£¸«»ö¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£
Âî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤òµ¡¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
The one-two between Schüller & Tanikawa— DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) October 4, 2025
Watch live for free on https://t.co/IJxpPUqHs8 in select territories.#DieLiga pic.twitter.com/rSex6nmFdr