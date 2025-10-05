¥Þ¥óU¤Î»Ø´ø´±¥¢¥â¥ê¥à photo/Getty Images

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¾å¤¬¤é¤ÌÄ´»Ò¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤­¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£»î¹ç¸å¤Î±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡Ö¡ÊÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡Ë¾¡Íø¤¬¤â¤¿¤é¤¹Àª¤¤¤ò³è¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÔËþ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£

¡Ö²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£°ì»î¹ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤¬µ¯¤­¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤â¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤âÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£º£Æü¸«¤¿ÄÌ¤ê¡¢¸åÈ¾¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â½¸Ãæ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¡Ê¥·¥§¥·¥å¥³¡Ë¤¬¾ï¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×

¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¥Û¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¤¬¡¢³«ËëÀï¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÉé¤±¤¿°Ê³°¤Ï¾¡Íø¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÀÓ¤Ï3¾¡1ÇÔ¤È¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï1Ê¬2ÇÔ¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤â¼¡¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤³¤«¤é¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¶´¤à¤¬¡¢ÃæÃÇÌÀ¤±°ìÈ¯ÌÜ¤Ï¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤À¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔÃæ¤ÈÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ì¤ë¤«¡£