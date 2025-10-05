¾¡Íø²Ì¤¿¤¹¤â¥Þ¥óU»Ø´ø´±¤Ï°Â¿´¤»¤º¡¡¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬ÉÔËþ¤òÅÇÏª¡Ö²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¾å¤¬¤é¤ÌÄ´»Ò¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£»î¹ç¸å¤Î±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡Ö¡ÊÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡Ë¾¡Íø¤¬¤â¤¿¤é¤¹Àª¤¤¤ò³è¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÔËþ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¥Û¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¤¬¡¢³«ËëÀï¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÉé¤±¤¿°Ê³°¤Ï¾¡Íø¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÀÓ¤Ï3¾¡1ÇÔ¤È¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï1Ê¬2ÇÔ¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤â¼¡¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¶´¤à¤¬¡¢ÃæÃÇÌÀ¤±°ìÈ¯ÌÜ¤Ï¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤À¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔÃæ¤ÈÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ì¤ë¤«¡£