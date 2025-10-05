²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¡¶âÈ¬ÀèÀ¸¤Ç¤ÎÂç¼ºÂÖÌÀ¤«¤¹¡Ö²¶ÀÄ¤¶¤á¤Æ¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁí¥¹¥«¥ó¡×¡¢´ÆÆÄ¤«¤é·ãÅÜ¤µ¤ì¡Ä
¡¡NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê38¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¡Ê37¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2001Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤ÎÂè6¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡ÈÆ±µéÀ¸¡É¤È¤ÎºÆ²ñ´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃæÈø¤¬·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ÆÇú¾Ð¡£ÃæÈø¤Ë¡Ö¤³¤³¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢²¶¤Î¤³¤È·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÈÂÓ¤òÌÄ¤é¤·¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁí¥¹¥«¥ó¿©¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È·ãÇò¡£¡ÖËÜÈÖÃæ¤Ë¡ÄÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Þ¥Ê¡¼¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÂç¤¤¤Î®¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤ÎÄ¾Á°¤Ç²¶¤¬·ÈÂÓÌÄ¤é¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤Steady¡õCo.¤Î¡Ø½Õ²Æ½©Åß¡Ù¡×¤È¶âÈ¬ÀèÀ¸¡¦ÉðÅÄÅ´Ìð¤Î±éµ»¤ò¤µ¤¨¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦²¶ÀÄ¤¶¤á¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬¤»¤ê¤Õ¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£²¿²ó¤â¤«¤ó¤Ç¡×¤È¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë¾Ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÃæÈø¤â¡Ö¡ÊÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ËÄÁ¤·¤¯¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤ÏÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ÆÆÄ¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Î³Ú²°¤Ë¼Õºá¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Ë¼Õ¤êÂ»¤Í¤Æ¤Æ¡£¡È²¶¤é¤Ë¤â¸À¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤À¤í¡É¤Ã¤Æ²¿¿Í¤«¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËµÍ¤á¤é¤ì¡Ä¡×¤ÈÆ±µéÀ¸¤È¸±°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î»£±Æ¤Ç´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö1¥«·îÃ¯¤È¤âÏÃ¤¹¤Ê¡×¤ÈÈ³¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²ÃÆ£¡£¡Ö°ìÈÖ¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²¶¡¢Ã¯¤È¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤1¥«·î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤Èµ÷Î¥´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì°ÊÍè¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¸½¾ì¤Ë·ÈÂÓ¡¢¥¹¥Þ¥Û»ý¤Ã¤Æ¤¯¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×¤ÈÃæÈø¤¬¸ì¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤â¡ÖÉÝ¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£