¿¹ÏÆ·ò»ù¡¡ÄË¡¹¤·¤¤¡Ä½Ñ¸å±¦É¨¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¸ø³«¡¡ÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó·ãÁö°ìÌë¡ÖËüÁ´¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆ·ò»ù¡Ê58¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡×¤Ç¤Î¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹±Îã´ë²è¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÏÆ¤Ï¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥óÁö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢±¦É¨¼ê½Ñ¤«¤éÈ¾Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇËüÁ´¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö±èÆ»¤Ë¤ÏÀ¨¤¤±þ±ç¤ÎÊý¤¿¤Á¤½¤·¤Æ¾ÈÌÀ¤¬¤¿¤«¤ì¤ÆÀÖºä¤Î¥í¡¼¥É¤¬¸÷µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¿´Â¡ÇË¤ê¤Îºä¤òÀ©¤¹¤ì¤ÐÀÖºä¤ó¥É¥ê¡¼¥à¡ª³Ú¶ì¤·¤¤Âç²ñ¤Ç¤¹¡¢È¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¿¿·õ¾¡Éé¡¢Íè½Õ¤Ï´°Á´Éü³èÀÖºä¤ó¥É¥ê¡¼¥à¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡¡±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¡ÖÂçÂÜ¹üÆâðùÆð¹üÂ»½ý¡×¡ÖÆâÂ¦È¾·îÈÄÂ»½ý¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹ÏÆ¡£5·î¤ËÂà±¡¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4Æü¤Ë¤Ï±¦É¨¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖÁö¤ì¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤«¤é¿´Â¡ÇË¤ê¤Îºä¤ÇËÍ¤Ï¿´Â¡ÇË¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª±¦É¨¼ê½Ñ¤·¤Æ¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¥ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤Ê¤ó¤È¤«Áö¤ì¤ë¾õÂÖ¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´°àú¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡¢»à¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£