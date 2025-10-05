¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÎò»Ë¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î2¿ÍÊ¬³èÌö¤ò»Ø´ø´±¤¬Àä»¿¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ï»ä¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÅêÂÇ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Î¤«¤ËÃ¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï1»î¹ç¤Ç¼Â¼Á2¿Í¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤ÏÂÇ·âÌÌ¤Ç¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ6¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²»î¹ç¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ï»ä¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÎò»Ë¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£5²ó¤Ë¤Ï0-3¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤òÂ³Åê¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Èà¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬ºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ê¡¢Èè¤ì¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¾¯¤·Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»î¹ç¤âº£¸å¤Î»î¹ç¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£