¹âÅÄÎ¤Êæ¤Î¡È¿¿¼Â¤Î´é¡É£³Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Çµð¾¢ÂôÅÏºó»á¤È¥¿¥Ã¥°¡Ö»ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤·¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¹âÅÄÎ¤Êæ¡Ê31¡Ë¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¡ÖÁÇÇ¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¼Ì¿¿³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëµð¾¢¡¢ÂôÅÏºó»á¡Ê85¡Ë¤¬¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁÇÉÁ¡Ê¥Ç¥Ã¥µ¥ó¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤ò¤ª¤µ¤á¤¿1ºý¡£»£±Æ¤Ï²Æ¤ÎÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°áÁõ¤Ï¹õ¤ÈÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢ÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¿§¹ç¤¤¤ÇÇò¤Î¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¢¹õ¤Î°áÁõ¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£
¹âÅÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯À²¤ì¤¿´À¤Ð¤à½é²Æ¤ÎÆü¡£¡ØÉáÄÌ¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤è¡Ù¡Ø¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¥á¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡£¿´¤ÎÄì¤Þ¤Ç¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼±Û¤·¤ÎÂôÅÏ¤µ¤ó¤ÎÆ·¡£¤½¤¦¤·¤ÆËÂ¤¬¤ì¤¿»þ´Ö¤ÏË×Æ¬¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤¹¤é¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤±¤É¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿»þ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Î»þ´Ö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È¿¿¼Â¤Î´é¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÉÁ¡¢¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤30ºÐ¤Î»ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£