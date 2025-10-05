LE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¥Ë¥Ã¥È¤ÇÈþ¸ª¥Á¥é¥ê¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌåÀä¡×¡Ö¥ª¥Õ´¶¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤Î¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡ÊKIM CHAEWON¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌåÀä¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÈ©¸«¤»¥ª¥Õ»Ñ
¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¸ª¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¼«»£¤ê»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ´¶°î¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌåÀä¡×¡Ö¥ª¥Õ´¶¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
