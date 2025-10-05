¡Ú ¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³ ¡Û¡¡27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡¡¡Ö±ºÅçÂÀÏº¾õÂÖ¡×¡¡ÎáÏÂ¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤
Ê¿À®¤Î¥°¥é¥Ó¥¢²«¶â´ü¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¤¬¡¢£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡£½ÂÃ«¤ÇµÇ°²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸´©¹Ô¤Ë"1Ç¯Á°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î³§¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤"¤È´¶³´¿¼¤²¡£
¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø£Á£Ò£Ï£Õ£Î£Ä¡Ù¤Ë¤Ï¡¢"¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢²ó¤Ã¤Æ¡¢¡Ê£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¡¢Î¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇAround the world¡ÊÀ¤³¦Ãæ¡Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿ "¤È¿ÍÀ¸¤ÎÂèÆó¾Ï¤ÎËë³«¤±¤ò¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢"27Ç¯Á°¤Î»£±Æ¤Ç±ºÅçÂÀÏº¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤Î»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ë¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ç¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÌÀ¤«¤ê¤Ç¡Ä¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³Î¤«¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤¦¡ÊºîÉÊ¤ò»£¤ê½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯²è´üÅª¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£"¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤ÎÃÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢ÅþÃå¤·¤¿ÁáÄ«¤«¤é»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢3Æü´Ö¤Î¶¯¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£
"ºÇ½ªÆü¤ËË¬¤ì¤¿¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÇÌîÀ¸¤Î¥ï¥é¥Ó¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð´é¤Ç¥ï¥é¥Ó¡¼¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤¹¤ë¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Ë¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¼«¿È¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢£µ£¶ºÐ¤Ë¤·¤ÆÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¤«¤È¤¦¤µ¤ó¡£
£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿åÃå»£±Æ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢"¤ªÊ¢¼þ¤ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¹ðÇò¡£"20Âå¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥·¥ï¤Î¿ô¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¾Ð¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
