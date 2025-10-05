Ä¹ÃËÉ×ºÊ¤Î¸å¤í¤Ç¡Ä9·î¤ËÈäÏª±ã¤ÇÏÃÂê¡¢¿Íµ¤½÷Í¥à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Îà¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤ÎÍ¥¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¡¢6·î¤Ë·ëº§¡¢9·î¤ËÈäÏª±ã¤ò³«ºÅ¤·¤¿Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤È´é¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¿·ºÊ¤Î¸å¤í¤Ç¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡ÖÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È²¹¤«¤Ê¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£¡¡ÂçÃÝ¤Ï1982Ç¯¤ËTBS¼Ò°÷¤ÎÉþÉôÀ²¼£¤µ¤ó¤È·ëº§¡£85Ç¯¤ËÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢87Ç¯¤ËÉþÉô¤µ¤ó¤¬»àµî¡£88Ç¯¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈºÆº§¤·¡¢89Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¦IMALU¤ò½Ð»º¡£92Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£