¡¡¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×(TBS¡¢1967Ç¯)¤ÎàÍ§Î¤¥¢¥ó¥ÌÂâ°÷áÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Î¤Ò¤·Èþ¤æ¤ê»Ò(78)¤¬X¤Ë¸ø³«¤·¤¿à¤¹¤Ã¤Ô¤óá¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¡ª¥«¥ó¥Ñ¥¤¡ª°²ËÌÄ®¤Î¿·µï 9³ä·¿ÊÒÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥³¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤Æ¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿¶á±Æ¤Ë¡Ö¤¢¤é¤é¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤À¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ï¥Õ¥ë¥Ï¥·Ââ°÷ ÆÇéý»°ÂÀÉ×¤µ¤ó¤«¤é·ëº§¤Î¸æ½Ëµ·¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤æ¤ê»Ò¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÈþ¿Í¤Ã¤×¤ê¡×¡ÖÈ±¡¢¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÀ¤ÃÊ¢¤Î¥Õ¥ë¥Ï¥·Ââ°÷¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é·ÙÈ÷Ââ¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤Ï±Ê±ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤Ò¤·Èþ¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢74Ç¯)¤Ç¥¢¥Þ¥¾¥ó/»³ËÜÂç²ð¤ò±é¤¸¤¿¸µÇÐÍ¥¤Î²¬ºêÅ°¤µ¤ó(76)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£8·î¤«¤é¤Ï·§ËÜ¸©°²ËÌÄ®¤Ø°Ü½»¤·¿·º§À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£