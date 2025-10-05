¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡CS¤ØµÜ¾ë¤È»³²¼¤ÎÎ¾ÏÓ¤¬µß±ç¤ÇÄ´À°ÅÐÈÄ¡¡¤½¤í¤Ã¤Æ2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÜ¾ë¤È»³²¼¤ÎÎ¾ÏÓ¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¹âÂ´¿·¿Í¡¦»³¸ý¤Î1²óÎíÉõ¤Î¸å¤ò¤¦¤±¡¢2²ó¤«¤éµÜ¾ë¤¬ÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¡¦ÀõÂ¼¤ËÍá¤Ó¤¿º¸Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2»à»°ÎÝ¤ò¾·¤¡¢ÉðÆ£¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤â2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀõÂ¼¤òÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¡£2²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢3Ã¥»°¿¶¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Î¼ÂÀï¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡4²ó¤«¤é¤Ï3ÈÖ¼ê¤Ç»³²¼¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤Ç½ª¤¨¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿5²ó¤Ï2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÀõÂ¼¤ÎÃæ·øÁ°¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤ò¹²¬¤¬¹¥Êá¡£2²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢ºÇÂ®¤Ï156¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£