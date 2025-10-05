¡ÚµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡Û¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡¡¥¤¥ó¤áÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¶¯¹ë·âÇË
¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇG2¡ÖÂè60²óµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5ÈÖ¿Íµ¤¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê²´7¡áÃÓ¹¾¡¢Éã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£½é½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ»Ãæ¤Ï6ÈÖ¼êÉÕ¶á¤òÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¤á¤«¤éµÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢»Ä¤ê150¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÀèÆ¬¡£¸«»ö¤Ë¶¯¹ë¤òÍÞ¤¨ÀÚ¤ê¡¢½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¡¢3Ãå¤Ï15ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ô¥§¥ë¥ß¥»¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢¦ÉÍÃæµ³¼ê
¡¡¤¤¤¤ÏÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¶¥ÇÏ¤Ç¤¤¿¡£¤¸¤Ã¤ÈÆâ¤Ç²æËý¤·¤Æ¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤âÆâ¤¬¶õ¤±¤Ð¡¢¤½¤³¤òÆÍ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£