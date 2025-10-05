³°¹ñ¿Í¤Îµ»Ç½Ï«Æ¯¼Ô¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ø¥Ó¥¶¤ò¿·Àß¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¡¡Ãæ¹ñ
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï²Ê³Øµ»½ÑÊ¬Ìî¤Î¼ã¤¤ÀìÌç²È¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤ºº¾Ú¡Ê¥Ó¥¶¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¡¢¹â³ØÎò¤Î¼ã¼Ô¤¬¿¦Ãµ¤·¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤È¿È¯¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï¡¢º£·î£±Æü¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¡Ö£Ë¥Ó¥¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ²È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²¸·Ã¤È¤Ê¤ë¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¸¦µæ»ñ¶âºï¸º¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢Î±³ØÀ¸¤ä³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ø¤Îµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Îµ»½Ñ¶¥Áè¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ó¥¶¿·Àß¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤«¤é¾å¤¬¤ëÀ¼¤ÇÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸«²ò¤À¡£
£Ë¥Ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¤³¤³¿ôÆü¡¢£Ó£Î£Ó¤ÎÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¶´ØÏ¢¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î±ÜÍ÷²ó¿ô¤Ï£²Æü´Ö¤ÇÌó£µ²¯²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬£±£¹¡ó¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤Î£±£²£²£°Ëü¿Í¤Î¿·Â´¼Ô¤¬¸·¤·¤¤·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¿¦¤òµá¤á¤Æ¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¼ã¤¤µá¿¦¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëº¬¿¼¤¤²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö¡Ê½¤»Î¹æ¼èÆÀ¼Ô¤Ç¡Ë½¢¿¦¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ê³¤³°¤«¤é¡Ë¤â¤Ã¤ÈÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿ôÀé¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ä³°¹ñ¿Í·ù°¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢°ÜÌ±¤Î³ÈÂç¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Ö½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤±Æ¶Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥Á¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Î²¼¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬Ì¢±ä¡Ê¤Þ¤ó¤¨¤ó¡Ë¤·¡¢¸·¤·¤¯µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï²º·òÇÉ¤Î°Õ¸«¤¬ÁÂ³°¤µ¤ì¡¢³°¹ñ¿Í¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï½¹¤¤ÍÍÁê¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
±þÊç¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ë¹â¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«µ¿Ìä»ë¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤â¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ó¥¶¤ÎÍ×·ï¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££Ã£Î£Î¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢º£·î£±Æü¤ËÈ¯µë¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£±Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñÅö¶É¤ÏÀè¤Ë¡¢±þÊç¼Ô¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¤ÊÂç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¡¢²Ê³Ø¡¢µ»½Ñ¡¢¹©³Ø¡¢¿ô³Ø¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î³Ø»Î¹æ°Ê¾å¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¡´Ø¤Ç´ØÏ¢¤¹¤ëÀìÌç¶µ°é¤ä¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î£Ë¥Ó¥¶¤ÈÊÆ¹ñ¤Î£È¡½£±£Â¥Ó¥¶
½ÏÎý¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¸þ¤±¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¡Ö£È£±¡½£Â¥Ó¥¶¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î£Ë¥Ó¥¶¤Î¿½ÀÁ¼Ô¤Ï¡¢¿½ÀÁÁ°¤Ë¸ÛÍÑ¼ç¤ä¾·ÂÔ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬Àè¤´¤íÈ¯É½¤·¤¿£È£±¡½£Â¥Ó¥¶¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¶¥«¥Æ¥´¥ê¡½¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·µ¬¤Î£È£±¡½£Â¥Ó¥¶¤Î¿½ÀÁÎÁ¤Ï£±£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£´£·£°Ëü±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¶µ°é¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄÉµá¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿À¤³¦Ãæ¤ÎÀìÌç²È¤ä³ØÀ¸¤Î·×²è¤òÊ¤¤¹¤â¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î£Ë¥Ó¥¶¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥¶ÊÑ¹¹¤Î¿ô½µ´ÖÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ìç¸Í¤òÊÄ¤¶¤¹°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Ë¤¤¤ëÎ±³ØÀ¸¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤è¤ê¹¤¯Ìç¸Í¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¡Ö¿ÍÌ±ÆüÊó¡×¤Ï¼ÒÀâ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¹½ÁÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÈÏ¤ÊÈ¿È¯¤òÄÃ¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¼ÒÀâ¤Ï¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¹ñ¤¬¹ñ¶¤òÄù¤áÉÕ¤±¡¢¹ñºÝÅª¤ÊºÍÇ½¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤ò¹ª¤ß¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î¾Íè¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Ç¤¢¤í¤¦À¯ºö¤ò¿×Â®¤Ë»Ü¹Ô¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤¬¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÀ¯ºö¤ò¸í²ò¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤òµ½¤¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ÊÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ë´ñÌ¯¤ÊÍýÏÀ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
Ãæ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼«¹ñ¤òµ»½Ñ¡¦²Ê³ØÂç¹ñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯Í¢½Ðµ¬À©¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬µ»½Ñ³×¿·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¹ñ²È¤¬¶ÛµÞ¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÍ¥½¨¤Ê³°¹ñ¿Í¤Þ¤¿¤ÏÀìÌç²È¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö£Ò¥Ó¥¶¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î£È£±¡½£Â¥Ó¥¶¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤»¤º¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¿ÍÎà¤Î¿ÊÊâ¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë¿Í¡¹¤¬Ãæ¹ñ¤ËÍè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤À¤¬¡¢£Ë¥Ó¥¶¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤Ï¡¢³°¹ñ¿Íµï½»¼Ô¤¬£±£°£°Ëü¿Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤¦¤·¤¿ÌîË¾¤¬¡¢·ÐºÑ¤ÎÉÔ°Â¤ä¹ñ²È¼çµÁÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¤¤¤«¤ËÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÍÌ±ÆüÊó·Ï¡Ö´Äµå»þÊó¡×Á°ÊÔ½¸Ä¹¤Î¸Õ¼â¿Ê»á¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢£Ë¥Ó¥¶¤Ï¼õµë¼ÔÁªÈ´¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¡Ö¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¡×¤ò»î¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸Õ»á¤Ï¡¢£Ë¥Ó¥¶¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Î³Ë¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Î¶ÛÄ¥¤È¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë½¢¿¦¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÖÆÃ¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¹ñÆâ¤Î¸ÛÍÑÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÅý¼£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×