JO1¡¢ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¡¡¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÇ¯Ëö²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é·èÄê
JO1¡ÊC¡ËLAPONE ENTERTAINMENT
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÈJO1¡É¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡ÖiHeartRadio¡×¤¬ËèÇ¯¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÇ¯Ëö²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 iHeartRadio JingleBall Tour¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖJingle Ball¡×)¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖJingle Ball¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯¤½¤ÎÇ¯¤Ë³èÌö¤·¤¿¿Íµ¤¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¿ô½¸·ë¤·¡¢Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê²»³Ú¥Ä¥¢¡¼¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥·¥«¥´¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÇ®¶¸¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¹±Îã¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óJO1¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î2Æü¤Î¥À¥é¥¹¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
JO1¤Ïº£Ç¯3·î¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸ø±é¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡×¤Î¼çºÅÃÄÂÎ¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ó¡¦¥é¥¤¥Ö(GLOBAL SPIN LIVE)¡×¤Ë½Ð±é¡£Â³¤±¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØiHeartRadio Music Awards 2025¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØBE CLASSIC¡Ù ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¸¥ª¡¦¥¨¥¢¥×¥ì¥¤¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖMediabase Top40 Radio Airplay¡×¤ËÆüËÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆüËÜ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é2Æü´Ö¤òÄ¶Ëþ°÷¤Ç½ª¤¨¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·Ê¨¤«¤»¤¿¡£ 8·î¤Ë¤Ï¡ÖKCON LA¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢9·î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂåÉ½¤·¤Æº´Æ£·Ê¸ê¡¦çÐÆá¾ë¾©¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òË¬Ìä¤·¡¢10·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë10TH SINGLE¡ØHandz In My Pocket¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¤³¤¦¤·¤¿º£Ç¯°ìÇ¯¤Î¿ô¡¹¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®²Ì¡¢¤½¤·¤Æ²Ì´º¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢º£²ó¤Î¡ÖJingle Ball¡×½Ð±é¤È¤¤¤¦²÷µó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£