¡¡½÷Í¥¤Î¹âÅçÎé»Ò¡Ê61¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢6¿Í¤Î½÷Í¥¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ú¥Ï¥í¥ë¥É¤È¥â¡¼¥É¡Û´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¶öÁ³ÎòÂå¥Ï¥í¥ë¥É¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ëÏ¯ÆÉ·à¡Ö¥Ï¥í¥ë¥É¤È¥â¡¼¥É¡×¡ÊÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¡Ë¤ò´Ñ·à¤·¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î¹õÌø¤ò²áµî¤Ë¥Ï¥í¥ë¥É¤ÎÊìÌò¤òÌ³¤á¤¿¹âÅç¤È¾ïÈ×µ®»Ò¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢ÈÄÃ«Í³²Æ¡¢º£Ç¯½Ð±é¤ÎÏÂµ×°æ±Ç¸«¤¬°Ï¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡ÖÀ¨¤¤¶Ã¤¤Ç¤¹¡¡³§¤µ¤ó¡¢Å°»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈºÆ²ñ¤Î´î¤Ó¤òµ¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¡¢¿¹Ç÷¤Á¤ã¤ó¤â½Ð±é¤·¤Æ¤Æµ×¡¹¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¢ö¡×¤È¿¹Ç÷±Ê°Í¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¡Ö»ÄÇ°¡¢½éÂå¥Þ¥Þ½©ËÜÆà½ïÈþ¤µ¤ó¤ÏÊÌÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½÷Í¥¤µ¤óÀªÂ·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¡¡ÁÇÅ¨¤Ê³§¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÆø¤ä¤«¡¡²Ú¤ä¤«ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼ÀªÂ·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖµÒÀÊ¤Ë¥¹¥Æ¥¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤óÃ£¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤ó¤Æ!!¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤»ö¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡¡¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÏÂµ×°æ±Ç¸«¤µ¤ó¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿µ®½Å¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£