¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯µÇ°SP¡×¡ÊÁ°11¡¦45¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Îº£¸å¤Î·ÑÂ³¤òÌÀ¸À¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ï40¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¤É¤¦¤â¡¢40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡¢Çú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤Î½ÐÈÖ¤¬½ª¤ï¤ëºÝ¤ËÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÂ³¤¯¤·¡¢¼¡²ó¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Î·ÑÂ³¤òÌÀ¸À¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¼¡²ó½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¡©´èÄ¥¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç±þ¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏÂÅÄ¤ÏÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¤³¤ì¤Ï¹¬¤»¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤±¤Ç¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï1²ó1²ó¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£