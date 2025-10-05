¸¶È¯»ö¸Î·±Îý¤Ç³°¹ñ¿ÍÈòÆñ¡¡µï½»Áý²Ã¼õ¤±¡¢º´²ì¡¦¸¼³¤
¡¡º´²ì¸©¸¼³¤Ä®¤Î¶å½£ÅÅÎÏ¸¼³¤¸¶È¯4¹æµ¡¤ÇÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë½ÅÂç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤¬5Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸©Æâ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤á¤¿½»Ì±ÈòÆñ¤â½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í3¿Í¤¬¾®¾ë»Ô¤ËÂàÈò¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢ÅâÄÅ»ÔËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¸¼³¤Ä®¤Ç¿ÌÅÙ6¼å¤ò´ÑÂ¬¡¢4¹æµ¡¤¬¸¶»ÒÏ§¤ÎÎäµÑµ¡Ç½¤ò¼º¤Ã¤¿¤ÈÁÛÄê¡£¸©¤ÏºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢¹ñ¤äÎÙ¤ÎÊ¡²¬¡¢Ä¹ºêÎ¾¸©¤È¥Æ¥ì¥Ó²ñµÄ¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤·¤¿¡£¶åÅÅ¤Ï¸¼³¤¸¶È¯¤ËÂÐºöËÜÉô¤òÀß¤±¡¢¼Ò°÷¤é¤¬»ö¸Î¼ýÂ«¤Ë¸þ¤±ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¸¼³¤Ä®¤Î½»Ì±¤ÎÈòÆñÀè¤È¤Ê¤ë¾®¾ë»Ô¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢34¿Í¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£