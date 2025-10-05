Ãæ¹ñ¡¢¡Ö½÷À·ÐºÑ¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡¡»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢Ç¯´Ö200Ãû±ß
¡¡·Êµ¤ÄãÌÂ¤Ë¤è¤êÀáÌó»Ö¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¹ñ¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¼«¿È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦½÷À¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½÷À·ÐºÑ¡Ê¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÇ¯´Ö10Ãû¸µ¡ÊÌó200Ãû±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤Î¿ä·×¤â¡£½¬¶áÊ¿»ØÆ³Éô¤Ï¾¯»Ò²½¤ò¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦¤È·ëº§¡¦½Ð»º¾©Îå¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Î©¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¤À¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¡¼¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¡£Ãæ¹ñºÇÂç¤Î·ÐºÑÅÔ»Ô¡¢¾å³¤¤ÎÏ·ÊÞ·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃËÀÉñÆ§ÃÄ¡Ö¸ø¶é·à¾ì¡×¤Î¸ø±é¡£ÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÁÇÈ©¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤Î½÷À¤¿¤Á¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÃ¤¨¤¿ÆùÂÎ¤ò¶î»È¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢16ºÐ°Ê²¼¤Ï¸¶Â§Æþ¾ì¶Ø»ß¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤ÉÅ°Äì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¡¢1·î¤Î½é±é¤«¤é¹ñÆâ100ÅÔ»ÔÍ¾¤ê¤ÇÌó340¸ø±é¤òÃ£À®¡£ÁÏÀß¼Ô¤Î³ë½Ó°ï¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö´ÑµÒ¤¬¼«Ê¬¤ò²òÊü¤·¡¢³Ú¤·¤á¤ëÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡½÷À·ÐºÑ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¡×²¼¤Ç°é¤Ã¤¿20¡Á40Âå¤Î½÷À¡£¹âÅù¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤·¡¢ÃËÀ¤È¤ÎµëÍ¿³Êº¹¤â½Ì¾®¤·¤¿¡£