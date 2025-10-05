Âç¹¥¤­¤Ê¿Í¤¬ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¡£¥Þ¥Þ¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¥®¥ã¥óµã¤­¤¹¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¡Ä


¡ÖÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×5Ç¯ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤«¤éÆÍÁ³¤ÎÏ¢Íí¡¿»ä¤ò¤È¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¤Î¤Õ¤·¤®¤Ê3Æü´Ö¡Ê1¡Ë

¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÌµ»ë¤·¤ÆÆ§¤ß¤Ä¤Ö¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤È¤âÆ±À³Ãæ¤ÎÈà»á¤È¤â¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¥Á¥ã¥³¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èà»á¤«¤é¤Î°ìÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿²º¤ÊÆü¡¹¤ÏÆÍÇ¡½ªÎ»¡£¡ÖÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹ º£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤·¤Ð¤é¤¯°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿5Ç¯´Ö¤Ï¥Õ¥Ä¡¼¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤¼¡© ¥Á¥ã¥³¤ÏÂ¾¿Í¤Î°Õ¸«¤ËÆ±Ä´¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤­¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¼çÂÎÀ­¤ÎÌµ¤µ¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£

¤Ä¤¤¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë´¶¾ð¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¤Õ¤·¤®¤ÊÊª¸ì¡Ø»ä¤ò¤È¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¤Î¤Õ¤·¤®¤Ê3Æü´Ö¡Ù¤ò11²óÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè10²ó¤Ç¤¹¡£

※本記事は川瀬はるの書籍『私をとりもどすまでのふしぎな3日間』から一部抜粋・編集しました。

ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤


¤¹¤°¤Ë¤â¤É¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡ª


Âç¹¥¤­¤À¤â¤ó¤Í


µÞ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä


¤¢¡Ä¤¢¤ì¡Ä


¤³¤ì¤Ï¡Ä¤¢¤¢¡Ä


¤Û¤ó¤È¤ËÂç¾æÉ×¡©


¥¹¥´¤¤´é¤À¤è¡ª


»ä¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í


Ï¢Íí¤Ê¤¤¤Ê


¤À¤á¤À¤è¡¢¤½¤ì¤Ï


Ì´¤«¡Ä


¤ª¤«¤²¤Ç¤è¤¯Ì²¤ì¤¿¤Ê


