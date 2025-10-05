Éé½ý¤ËÇº¤à¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì3ÀïÏ¢Â³¤ÎÁ°È¾ÅÓÃæ¸òÂå¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤Ï4Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥àÀï¤ÇÁ°È¾30Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¡£¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤á¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì»î¹ç¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¸òÂå¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°È¾19Ê¬¡¢MF¥¯¥ê¥»¥ó¥·¥ª¡¦¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ª¤¦¤Èº¸Â¤ò¿¤Ð¤·¤¿ºÝ¤ËÉ¨Æ±»Î¤ÇÀÜ¿¨¡£°ìÃ¶¤Ï¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±30Ê¬¤Ë¸òÂå¤ÇÂà¤¤¤¿¡£
¡¡Âè2Àá¤Î¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¸ª¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êÁ°È¾38Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÂè3Àá¤ò¶´¤ó¤ÇÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿Âè4Àá¤â¸ª¤òÄË¤á¤ÆÁ°È¾18Ê¬¤Ë¸òÂå¡£Âè5Àá¤Ï·ç¾ì¤·¤ÆÂè6Àá¤Ï½ªÈ×¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤ÓÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿º£Àá¤ÇÁ°È¾¤Ç¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀè¤Û¤ÉÏÃ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÁ°¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¥Ã¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¹¶·â¤Ç¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Î¤³¤È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡×¤È½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
