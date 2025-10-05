·§ËÜvs¤¤¤ï¤ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.5 J2Âè32Àá](¤¨¤¬¤ªS)
¢¨15:00³«»Ï
¼ç¿³:ÃæÀî°¦ÅÍ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ]
ÀèÈ¯
GK 1 º´Æ£»Ëµ³
DF 3 ÂçÀ¾ÎËÂÀÏº
DF 4 ¸ÓÅÄÍµÂÀÏº
DF 24 ÍûÂÙ²Ï
MF 6 ´ä²¼¹Ò
MF 8 ¾åÂ¼¼þÊ¿
MF 9 ÂçËÜÍ´ÄÐ
MF 17 Æ£°æâ«Ìé
FW 10 ¸ÅÄ¹Ã«ÀéÇî
FW 14 ±öÉÍÎË
FW 28 ¿ÀÂå·Ä¿Í
¹µ¤¨
GK 23 º´Æ£Í¥Ìé
DF 2 ¹õÌÚ¹¸Ê¿
DF 5 °¤Éô³¤ÅÍ
MF 7 ÃÝËÜÍºÈô
MF 13 ÈÓÀ±ÌÀÎÉ
MF 15 »°ÅçðóÊ¿
MF 16 ¾¾²¬ÎÜÌ´
MF 25 ¾®ÎÓ·ÄÂÀ
FW 20 Âçºê½Ø
´ÆÆÄ
ÂçÌÚÉð
[¤¤¤ï¤FC]
ÀèÈ¯
GK 23 º´¡¹ÌÚ²í»Î
DF 2 ÀÐÅÄÐÒ»ñ
DF 4 Æ²É¡µ¯Úö
DF 35 ¿¼¹ÁÁÔ°ìÏº
MF 8 ¼ÆÅÄÁÔ²ð
MF 15 ²ÃÀ¥Ä¾µ±
MF 19 ÂçÀ¾Íª²ð
MF 24 »³²¼Í¥¿Í
MF 32 ¸Þ½½ÍòÀ»¸Ê
FW 16 ²ÃÆ£ÂçÚð
FW 38 ·§ÅÄÄ¾µª
¹µ¤¨
GK 39 ¥¸¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó
DF 5 Çò°æÍÛµ®
DF 22 À¸¶ð¿Î
MF 14 »³¸ýÂçµ±
MF 27 »³ÃæÆ×´õ
MF 30 ÌÚ¿áæÆÂÀ
FW 28 ¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¦
´ÆÆÄ
ÅÄÂ¼Íº»°
¢¨15:00³«»Ï
¼ç¿³:ÃæÀî°¦ÅÍ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ]
ÀèÈ¯
GK 1 º´Æ£»Ëµ³
DF 3 ÂçÀ¾ÎËÂÀÏº
DF 4 ¸ÓÅÄÍµÂÀÏº
DF 24 ÍûÂÙ²Ï
MF 6 ´ä²¼¹Ò
MF 8 ¾åÂ¼¼þÊ¿
MF 9 ÂçËÜÍ´ÄÐ
MF 17 Æ£°æâ«Ìé
FW 10 ¸ÅÄ¹Ã«ÀéÇî
FW 14 ±öÉÍÎË
FW 28 ¿ÀÂå·Ä¿Í
¹µ¤¨
GK 23 º´Æ£Í¥Ìé
DF 2 ¹õÌÚ¹¸Ê¿
DF 5 °¤Éô³¤ÅÍ
MF 7 ÃÝËÜÍºÈô
MF 13 ÈÓÀ±ÌÀÎÉ
MF 15 »°ÅçðóÊ¿
MF 25 ¾®ÎÓ·ÄÂÀ
FW 20 Âçºê½Ø
´ÆÆÄ
ÂçÌÚÉð
[¤¤¤ï¤FC]
ÀèÈ¯
GK 23 º´¡¹ÌÚ²í»Î
DF 2 ÀÐÅÄÐÒ»ñ
DF 4 Æ²É¡µ¯Úö
DF 35 ¿¼¹ÁÁÔ°ìÏº
MF 8 ¼ÆÅÄÁÔ²ð
MF 15 ²ÃÀ¥Ä¾µ±
MF 19 ÂçÀ¾Íª²ð
MF 24 »³²¼Í¥¿Í
MF 32 ¸Þ½½ÍòÀ»¸Ê
FW 16 ²ÃÆ£ÂçÚð
FW 38 ·§ÅÄÄ¾µª
¹µ¤¨
GK 39 ¥¸¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó
DF 5 Çò°æÍÛµ®
DF 22 À¸¶ð¿Î
MF 14 »³¸ýÂçµ±
MF 27 »³ÃæÆ×´õ
MF 30 ÌÚ¿áæÆÂÀ
FW 28 ¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¦
´ÆÆÄ
ÅÄÂ¼Íº»°