¡ÖÙ¨Ê¿ÂÝáý¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¶¯¤¤¤«¤æ¤ß¤¬¸½¤ì¤ë¡©¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
ÂÎ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ç¤¤ëÙ¨Ê¿ÂÝáý¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¯¡¢Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢È¯ÀÖ¤äÄË¤ß¤Ê¤É¤ÎÁ°Ãû¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£È¯¾É¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¯¾É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼£ÎÅÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÙ¨Ê¿ÂÝáý¤ÎÉÂµ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾É¾õ¤ä¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÙ¨Ê¿ÂÝáý¡Ê¤Ø¤ó¤Ú¤¤¤¿¤¤¤»¤ó¡Ë¡×¤È¤Ï¡©¸¶°ø¡¦¤¬¤ó¡¦¼£ÎÅË¡¤â²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¾¾ß· ½¡ÈÏ¡ÊÀÄ»³¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
2014Ç¯4·î ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÉÂ±¡½é´üÎ×¾²¸¦½¤°å
2016Ç¯4·î ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÉÂ±¡·ÁÀ®³°²ÊÆþ¶É
2016Ç¯10·î º´Ìî¸üÀ¸Áí¹çÉÂ±¡·ÁÀ®³°²Ê
2017Ç¯4·î ²£ÉÍ»ÔÎ©»ÔÌ±ÉÂ±¡·ÁÀ®³°²Ê
2018Ç¯4·î ºë¶Ì°å²ÊÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー·ÁÀ®³°²Ê¡¦ÈþÍÆ³°²Ê
2018Ç¯10·î ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÉÂ±¡·ÁÀ®³°²Ê½õ¶µµÙ¿¦
2019Ç¯2·î ¶äºÂÈþÍÆ³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ Ê¬±¡Ä¹
2020Ç¯5·î ÀÄ»³¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ³«¶È
½êÂ°³Ø²ñ¡§ÆüËÜ·ÁÀ®³°²Ê³Ø²ñ¡¦ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñ¡¦ÆüËÜ¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³°²Ê³Ø²ñ¡¦ÆüËÜ°å³ØÃ¦ÌÓ³Ø²ñ
Ù¨Ê¿ÂÝáý¤Î¾É¾õ¤È¸¶°ø
Ù¨Ê¿ÂÝáý¤Î¾É¾õ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÈéÉæ¤ÎÙ¨Ê¿ÂÝáý¤ÏÀÖ»ç¿§¤ÎÈ¯¿¾¤ä¶¯¤¤¤«¤æ¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÅÀ¡¹¤ÈÈ¯¿¾¤¬É½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë½¸¹ç¤·À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¦¤í¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¶¥é¥¶¥é¤È¤·¤¿¹ÈÈÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹ÈÈÃ¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ï¶í´´Éô¡¦¼ê¼ó¡¦µÓ¡¦±¢Éô¤Ç¤¹¡£´é¤Ë¤Ï¾É¾õ¤¬É½¤ì¤Ë¤¯¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Æ¬Èé¤ËÉ½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤ÎÉôÊ¬¤Î¤ßÃ¦ÌÓ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ý¹ÐÆâ¤Ë¤Ç¤¤ëÙ¨Ê¿ÂÝáý¤ÏÇò¤¤¥ìー¥¹¾õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¡¢Çò¤¤¥ìー¥¹¾õ¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÈ¯ÀÖ¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤ä½Ð·ì¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÄË¤ß¤ä½Ð·ì°Ê³°¤Ë¤â¸ýÆâ±ê¤ò´Þ¤àÇ´Ëì¤Î¹Ó¤ì¡¦°ãÏÂ´¶¡¦Ç®¤Ã¤Ý¤µ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ù¨Ê¿ÂÝáý¤Ï¸ý¹ÐÆâ¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¸ý¹ÐÆâ¤Ë¤âÙ¨Ê¿ÂÝáý¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÙ¨Ê¿ÂÝáý¤ÏÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤Ë¤Ç¤¤ëÉÂÊÑ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤ÎÉô°Ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¸ý¹ÐÆâ¤ÎÙ¨Ê¿ÂÝáý¤ÎØí´µÎ¨¤Ï¹â¤¯¡¢¤³¤Î¼À´µ¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¾¿ô¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¸ý¹ÐÆâ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸ý¹Ð¡¤¸ý¿°¤ÎÙ¨Ê¿ÂÝáý¤Ï¡¤¿ô¡ó¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÍÛùºÙË¦´â¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÞ¤Ë¤â¾É¾õ¤¬É½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÞ¤Ï¹Å¤¤¤¿¤áÊÌÊª¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈéÉæ¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£ÄÞ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¹Â¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¹ó¤¤¾ì¹ç¤ÏÄÞ¤´¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ù¨Ê¿ÂÝáý¤Î¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Î¼Â¤Ê¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÙ¨Ê¿ÂÝáý¤¬È¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ù¨Ê¿ÂÝáý¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®ー
¶âÂ°À½¤Î»õ²Ê¼£ÎÅºà
¼«¸ÊÌÈ±Ö¤Ë¤è¤ë¼À´µ
¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤Ê¤É¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê°ø»Ò
ÌôºÞ
ÈùÀ¸Êª¤Ø¤ÎÈ¿±þ
B·¿´Î±ê¡¦C·¿´Î±ê
¤³¤ì¤é¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ËÌ©ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÂÎ¤¬¶¯¤¯È¿±þ¤·Ù¨Ê¿ÂÝáý¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´¤Î¥±¥¢¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¾É¾õ¤äºÆÈ¯¤ÎÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÙ¨Ê¿ÂÝáý¤Ï¶²¤í¤·¤¤ÉÂµ¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÁ°Ãû¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°²½¤ÎÍ½ËÉ¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áá´üÈ¯¸«¤Ç¤¤ì¤ÐÁá´ü¤Ë¼£ÎÅ¤Ç¤¡¢¼£ÎÅ´ü´Ö¤âÃ»¤¯¤Ê¤ë¾å¤ËºÆÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤âÄã¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
Ù¨Ê¿ÂÝáý¡ÃMSD¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²ÈÄíÈÇ
Ù¨Ê¿ÂÝáý¡ÃMedical Note