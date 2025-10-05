¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤ÎºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤â¡ª¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¾Ð´é¡×NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Ï¢Æü¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¥·¥êー¥º¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡ã³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¿·Ê¹µ¼Ô»þÂå¡ä¡ã¾åµþ¸å¤ÎÈë½ñ»þÂå¤«¤éÈÕÇ¯¡ä¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥º¤¬´°·ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄÈþºù¤È¡¢¿óÌò¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ú²èÁü¡Û³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¿·Ê¹µ¼Ô»þÂå¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î¤Ö¤È¿ó¤ò»Ù¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¿·Ê¹µ¼Ô»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î¤Ö¤È¿ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´9¥«¥Ã¥È¡£
¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Î½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»»þÂå¤Î¶µ»Õ¤Ç¡¢½÷³Ø±¡¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹õ°æ¡ÊÀã»Ò¡ËÀèÀ¸Ìò¤ÎÂíÆâ¸øÈþ¤È¡¢¤Î¤Ö¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç½÷³Ø±¡¤Î¹»Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®Àî¤¦¤µ»ÒÌò¤Î»ÖÅÄºÌÎÉ¤È¡¢º£ÅÄÈþºù¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¿ó¤Î²¸»Õ¡¢·Ý½Ñ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¦ºÂ´ÖÀ²ÅÍÌò¤Î»³»û¹¨°ì¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡Ê¸Î¿Í¡Ë¼ã¾¾¼¡ÏºÌò¤ÎÃæÅçÊâ¡¢¡Ö¹âÃÎ¿·Êó¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦Åì³¤ÎÓÌÀÌò¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µ¼Ô¡¦´äÀ¶¿å¿®»ÊÌò¤ÎÁÒ Íªµ®¤Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¡ÊÌø°æ ¿óÌò¡Ë¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¿ó¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¿ÉÅç·òÂÀÏºÌò¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¡Ö¹âÃÎ¿·Êó¡×¤Îµ¼ÔÌò¤Î¾®ÅÄ¶×»ÒÌò¤ÎÌÄ³¤ Í£¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤Î¡¢µï¼ò²°¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¡¢¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ú²èÁü¡Û¾åµþ¸å¤ÎÈë½ñ»þÂå¤«¤éÈÕÇ¯¤Ø¡£¤Î¤Ö¤È¿ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿´é¤Ö¤ì
¤½¤·¤Æ¡Ö¾åµþ¸å¤ÎÈë½ñ»þÂå¤«¤éÈÕÇ¯¤È¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢8¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£
¡Ö¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó·ò¤Á¤ã¤ó¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤Î¡¢¤¯¤¹¶Ì¤ÎÁ°¤Ç¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤È¡¢É×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦Ä«ÅÄ¥á¥¤¥³Ìò¤Î¸¶ ºÚÇµ²Ú¤È·òÂÀÏºÌò¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÂç¿¹¸µµ®¤Î1¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ë¡¢¿ó¤Î¸µÀïÍ§¤Ç¤Î¤Á¤ËKYURIO¤Î¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ðÌò¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï ¡¢ÂåµÄ»Î¡¦¿Å Å´»ÒÌò¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢Ì¡²è²È¡¦¼êÖº¼£ÃîÌò¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢µ¤±Ô¤Î±é½Ð²È¡¿ºî»ì²È¡¦Ï»¸¶±ÊÊåÌò¤ÎÆ£Æ²Æü¸þ¤È¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢Âç¿¹¸µµ®¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Î¤Ö¤ÎÃãÆ»¶µ¼¼¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦ÃæÈøÀ±»ÒÌò¤Î¸ÅÀî¶×²»¤Î1¥·¥ç¥Ã¥È¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡¢º£ÅÄÈþºù¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ú²èÁü¡Ûº£ÅÄÈþºù¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤¬ÃçÎÉ¤¯¡È¥¢¥ó¥Ñー¥ó¥Á¡ª¡É
10·î4Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Î¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£º£ÅÄÈþºù¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤Ë¤è¤ë¡È¥¢¥ó¥Ñー¥ó¥Á¡ª¡É¥Ýー¥º¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢
¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¡¢¹¬¤»¤ÊÄ«¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¡¢½Ð±é¼Ô¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Í¤®¤é¤¦À¼¤¬¡¢Â³¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£