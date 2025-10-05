10月4日、人気アイドルグループ『Aぇ！group』の草間リチャード敬太容疑者が東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されていたことが分かった。

「各紙報道によると、10月4日の午前5時40分ごろ、酒を飲んでいたAぇ！groupのメンバーの一員である草間容疑者が、東京・新宿区新宿2丁目のビル1階エントランス付近で下半身を露出しているところを30代の男性が目撃、110番通報したため、駆けつけた警察官に身柄を確保されたそうです。同日、この事件をうけて所属事務所であるSTARTO ENTERTAINMENT社は、同容疑者の活動休止を発表しました。

草間容疑者が所属する『Aぇ！group』は、2019年にグループを結成し5年の下積み期間を経て、2024年5月にCDデビュー。10月から初の全国ネット冠番組がスタートする予定となっていました。

草間容疑者も、バラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）などに個人で出演するなど、人気が急上昇していたさなかの事件。業界関係者はもちろん、ファンも衝撃を受けています」（スポーツ紙記者）

今回の事件を受け、やはりSNSでは元SMAPの草磲剛に言及する声が見られた。草磲も16年前の2009年4月に公然わいせつ容疑で逮捕されている。草間容疑者とほぼ同一の事件内容だっただけに、思い出してしまう人も多かったようだ。

「当時、草磲さんは国民的アイドルグループSMAPの一員として人気絶頂だったため、深夜に都内の公園で全裸で騒いでいたという衝撃的なニュースは、世間を大いに騒がせました。逮捕後、草磲さんは記者会見を開き『大人として恥ずかしい』と発言し謝罪。約一カ月の芸能活動を自粛し、5月にレギュラー番組の『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）で復帰しました」（同前）

大騒動を起こした草磲だが、件の騒動や、SMAP解散を経ても、その活躍は目覚ましい。

「2020年の主演映画『ミッドナイトスワン』で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞するなど実力派俳優としている活躍している草磲剛さんですが、現在も変わらず演技の仕事が立て続いています。10月13日からは、草磲剛さんが主演するドラマ『終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−』（関西テレビ制作 フジテレビ系）が放送の予定です。草磲さんは、今作を代表作にしようと自分から演出案を提案するなど奮起していると聞きます。

ただ、草磲さん自身も、今回の草間容疑者の一件には思うところがあるはず。主演ドラマ放送直前のタイミングということもあって、複雑な心境なのではないでしょうか」（同前）

草磲については、騒動からも立ち直った実績が確かにある。草間容疑者の“これから”にも注目が集まるところだ。