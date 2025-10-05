¡ÖÏ¯´õ¤Ë¥»¡¼¥Ö¤¬¤Ä¤¯¤Î¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ê¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¤Þ¤¿¤â160¥¥íÏ¢È¯¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎÌò³ä²Ì¤¿¤¹
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î¤á¤¶¤Þ¤·¤¤³èÌö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¡£
º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î25Æü¤Ë¡¢5·î°ÊÍè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤òÈäÏª¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç½é¤á¤Æ¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È160¥¥íÏ¢È¯¤Ç¤³¤³¤Ç¤â»°¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨»î¹ç¤ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ëº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Ë160¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤Ç¹¶¤á¤ë¤ÈºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë2ÎÝÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹Áª¼ê¤ò100.8¥Þ¥¤¥ë(Ìó162¥¥í)¤ÎÄ¾µå¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ºÇ¸å¤â160¥¥íÄ¶¤¨¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÂç¤¤Ê¥Õ¥é¥¤¤Ë¤·¡¢¤ï¤º¤«11µå¤ÇÌÛ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤Ê¤¡¡×¡ÖÏ¯´õ¤Ë¥»¡¼¥Ö¤¬¤Ä¤¯¤Î¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ê¡×¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÂçËâ¿À¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¶á¤¤¤«¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£