¡¡³°Ì³¾Ê¤¬ºß³°Ë®¿Í¤Î¸ÉÆÈ¡¦¸ÉÎ©ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ·ëº§¤äÉ×¤ÎÅ¾¶Ð¤Ë¤è¤ê³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹½÷À¤¬¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡ÊDV¡Ë¤äÀº¿À¼À´µ¤ËÇº¤à¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¡¢ºß³°¸ø´Û¤¬ÁêÃÌÀè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ï¢·È¤¹¤ëNPOË¡¿Í¤Ç24»þ´ÖÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£8·î¤Ë¤Ï¾ÊÆâ¤ËÀì½¾¿¦°÷¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡Ö³¤³°Ë®¿Í°ÂÁ´»Ù±ç¼¼¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤À¡£
¡¡NPO¤Ï¼«»¦ÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¤¤Ð¤·¤ç¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÌµÎÁÁêÃÌ¤Ç¤¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤À¡£ºß³°¸ø´Û¤è¤ê¤âµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£