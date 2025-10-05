Å·¹ÄÊÅ²¼¡¢¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ ±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á
¡¡µþÅÔÉÜ¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤ª¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼
¡Öº£¸å¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Î±ÑÃÎ¤ò·ë½¸¤·¡¢ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÎà¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤òºÇÎÉ¤Î·Á¤Ç³è¤«¤¹ÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡×¡ÊÅ·¹ÄÊÅ²¼¡Ë
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç80°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¦¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é1500¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Æ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¤È¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ç¤ª¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢AI¤¬¤â¤¿¤é¤¹³×¿·¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï³«²ñ¼°¤Î¹Ö±é¼Ô¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë