¡Ö¥µ¥ó¥â¥Ë¡×¼±¼Ô¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¾¡°ø¡Ö´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈµÄ°÷¤Ë°Â¿´´¶¡×¤È»ØÅ¦¡¡ÊÝ¼éÁØ¤È¸½¼ÂÏ©Àþ¤Î´Ö¤Ç¡Ö¼´Â¤É¤¦ÃÖ¤¯¤«¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¤é¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤¬£µÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï£´Æü¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢£±²óÌÜ¤ÇÅÞ°÷É¼¤ÇÂ¾¸õÊä¤«¤éÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤£±°Ì¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤âµÄ°÷É¼¤ÈÅÞ°÷É¼¤Î¹ç·×£±£¸£µÉ¼¤Ç¡¢£±£µ£¶É¼¤Î¾®Àô»á¤òÇË¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊóÆ»£±£¹£³£°¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÊÔ½¸Ä¹¤Î¾¾¸¶¹ÌÆó»á¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ÇÈ¿¹â»ÔÉ¼¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÎ®¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÕÅ¾¤¬µ¯¤¤¿¡£º£²ó¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤¬£±°Ì¤Ç¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤¬£²°Ì¡£¡È¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬²¼ÇÏÉ¾¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅÞ°÷É¼¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¤³¤È¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤¬Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯Íè¤ëÃæ¤Ç¡¢¾®Àô»á¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤ÈµÄ°÷¿´Íý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ê£³°Ì¤Î¡ËÎÓ¡ÊË§Àµ¡Ë¤µ¤ó¤â¿¤Ó¤Æ¤¿¡×¤È¾®Àô»á¤ØÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â´¶¤¬ºîÍÑ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¼«¤é¤Î»ýÏÀ¤òÉõ°õ¤·¤Æ¡¢ÆÃÄ§¤¬¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿§¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¹â»Ô»á¤âÌ÷¹ñ¤òÁ°²ó»²ÇÒ¤¹¤ë¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£²óÉõ°õ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÆÈ¼«¿§¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë°ì½Ö»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÄ°÷¤«¤é¤·¤¿¤é³°¸ò¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Á°²ó¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÁ°²óÎ®¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÎ¼Á¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤·¡£¤³¤ì¤Ï¿Í»ö¤Ë¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤Ï·èÃåºÑ¤ß¤À¤È¤¤¤¦Î©¾ì¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Î©Áê¼ê¤Î¸øÌÀÅÞ¤¬·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¾ÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«¤é¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëÊÝ¼éÁØ¤È¸½¼ÂÏ©Àþ¤Î´Ö¤Ç¼´Â¤ò¤É¤¦ÃÖ¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¡£¤³¤ì¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£