¡Úµð¿Í¡Ûº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ï¡¡¿åÌî¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¡Ö²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£»ë»¡¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿åÌîÍº¿ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹ÂåÍý¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö·ó¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£µÆü¡¢£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ø¤Î»ØÌ¾Êý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó£²½µ´Ö¡£º£Ç¯¤Ï£±£²µåÃÄ¤Ë»ØÌ¾ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ä¼ê¡¦²Ö´¬Åì¹â¤ÇÄÌ»»£±£´£°ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤»¤º¤ËºòÇ¯£¹·î¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚ¤Î»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿åÌî¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ï¡Ö²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ë»¡¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤È¡¢Â¾¤ÎµåÃÄ¤Ë¤â¾ðÊó¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°£²£·Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âºÎÍÑ¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ö£Ä£ÈÀ©¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ØÌ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÍèÇ¯¤¹¤°¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤È¡¢£²¡¢£³Ç¯¸å¤È¤¤¤¦¹â¹»À¸¤È¤«¿¤Ó¤·¤í¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¼è¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯£²£´Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ËÂÇ·âÌÌ¤¬Í¥¤ì¤¿Í··â¼ê¤ÎÀÐÄÍ¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á£±£°Ç¯¤Ç¤Ï£±£°¿ÍÃæ£·¿Í¤¬Åê¼ê¤È¤ä¤äÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥É¥é£±¤¬Åê¼ê¤«Ìî¼ê¤«¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£ÅÙ¥¹¥«¥¦¥È²ñµÄ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤½¤³¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤Á¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ò¸ò¤¨¤¿Ä¾Á°¤Î²ñµÄ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¿·¿Í¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áí±þÊç¼Ô£¸£¶¿Í¤ÎÃæ¤«¤é½ñÎà¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿£²£µ¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¡£Áª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤¦¤Á£±Ì¾¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¡£