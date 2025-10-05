¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄÂ³Åê¡¢Àµ¼°È¯É½¡¡£±£°Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°£Ö¤ØÍèµ¨½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£µÆü¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ï£±£¶Ç¯°ÊÍè£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢£°£¹Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇ½ªÈ×¤Ç¼ºÂ®¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿£±£¶Ç¯°ÊÍè£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥·¡¼¥º¥ó£¸£°¾¡¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¡¢£¶£±Ç¯¤ËÊÂ¤ÖµåÃÄ£²°Ì¥¿¥¤¤Î£¸£³¾¡¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤â¤½¤Î¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢°æÀî¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢£¹·î£±£·Æü¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ½ªÎ»¸å¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÂ³ÅêÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï£´Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¸å¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢»×¤¤µ¯¤³¤»¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¢¤Ã¤Á¤å¤¦´Ö¤Ç¤¹¤Í¡¢ËèÇ¯¡£Áá¤¤¤ï¡¼¡£²¿¾¡¤¹¤ê¤ãÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤ä¡£¤â¤¦ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£¹£µ¡Ê¾¡¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤ÈÁá¤¯¤âÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£