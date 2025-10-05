»ûÅÄÌÀÆü¹á¡¢¸½Ìò¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÎÞ¡¡¹ñ¥¹¥Ý5°Ì¤Ç´°Á´Ç³¾Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÊõÊª¡×Ê¡Éô¡õÅÄÃæ¤é¥Ï¡¼¥É¥ëÃç´Ö¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ÇÏ«¤¤
¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÂè3Æü
¡¡Âè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¤Ï5Æü¡¢¼¢²ì¡¦Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂè3Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À®Ç¯½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯35ºÐ¡¦»ûÅÄÌÀÆü¹á¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë13ÉÃ36¡ÊÄÉ¤¤É÷0.6¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÍ½ÁªÁÈ2Ãå¤ÇÆÍÇË¤·¡¢¸½Ìò¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤Ï13ÉÃ53¡Ê¸þ¤«¤¤É÷0.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î5°Ì¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ëÃç´Ö¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÏ«¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»ûÅÄ¡£¹æË¤¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢åºÎï¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ê¥ó¥°¤Ç´°Áö¤·¤¿¡£13ÉÃ53¤Î5°Ì¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÎÞ¡£Í¥¾¡¤·¤¿À¶»³¤Á¤µ¤È¤é¤ÈÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÁá¤¤»þ´ü¤Ë°ìÅÙ°úÂà¤·¤Æ¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í·Ð¤Æ¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£Î¦¾å¶¥µ»¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¤ë¤º¤ë¤ÈÎ¦¾å¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë°ìÅÙÄü¤á¤¿Ì´¤Ç¤¢¤ë¸ÞÎØ¤È¤«¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë3²ó½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÊõÊª¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÊõÊª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¥Ï¡¼¥É¥ëÃç´Ö¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦Ê¡Éô¿¿»Ò¡¢ÅÄÃæÍ¤Èþ¡¢¤µ¤é¤Ëº£Âç²ñ¤ÏÊÌ¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¤é¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢»ûÅÄ¤Î´éÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅÄ¤Ï¾Ð¤ß¤ÈÎÞ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿´é¤ÇµÇ°»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅÄ¤Ï¾®³Ø4Ç¯¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ3Ï¢ÇÆ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2013Ç¯¤Ë²ø²æ¤äÀÝ¿©¾ã³²¤Ê¤É¤Ç¸½Ìò¤ò°ìÅÙ°úÂà¡£14Ç¯¤Ë·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢16Ç¯²Æ¤Ë7¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£Î¦¾å¤ËÉüµ¢¤·¤¿19Ç¯¤ËÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢21Ç¯¤Ë¤â2ÅÙ¹¹¿·¡£Æ±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¿Í21Ç¯¤Ö¤ê¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¼ïÌÜ¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¶¥µ»À¸³è22Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¡£4·î¤Ë¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö°úÂà¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï»È¤ï¤º¡¢¡Öº£¸å¤ÏÂç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤ÎÊý¤ÈËÜµ¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°úÂà¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ûÅÄ¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂçÌÜÉ¸¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¡¢¹ñ¥¹¥Ý¤¬¸½Ìò¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÅÄ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö»Õ¾¢¡×¤ÈÂº·É¤¹¤ëÊ¡Éô¡¢ÅÄÃæ¤é¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ë¤Ï»ûÅÄ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£¼çÍ×Âç²ñ¤Î·è¾¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦Í§¹¥Åª¤ÇÆÈÆÃ¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤¿¤Î¤¬»ûÅÄ¡£Î©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ûÅÄ¤é¤·¤¯Î¦¾å³¦¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢§»ûÅÄ¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸
¡½¡½ºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¡£
¡ÖÁá¤¤»þ´ü¤Ë°ìÅÙ°úÂà¤·¤Æ¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í·Ð¤Æ¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£Î¦¾å¶¥µ»¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¤ë¤º¤ë¤ÈÎ¦¾å¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë°ìÅÙÄü¤á¤¿Ì´¤Ç¤¢¤ë¸ÞÎØ¤È¤«¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë3²ó½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÊõÊª¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡½¡½100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡£
¡Ö¡ÊÎ¦¾å¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ï13ÉÃ00¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ä¹¤¤´Ö¡¢ÆüËÜµÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Ä¹»þ´Ö¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ·×¤Î¿Ë¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢12ÉÃÂæ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó12ÉÃÂæ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢13ÉÃ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢À¨¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ï¤«¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¾¯¤·¤À¤±»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë½Ð¸ý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£¸å¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë³¦¤ÎÁª¼ê¤Ø¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª¶É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Ç¤¹¤Í¡¢¤«¤Ä¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¶¥µ»¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë