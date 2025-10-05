À¾ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¡ÖÈë¶¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¡×¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¿êÂà¤·¤¿¤Î¤«¡© Ìë¹ÔÎó¼Ö¤âÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¤â¤¢¤Ã¤¿ºÇÀ¹´ü º£¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë!?
¡ÖÍî¹ç¡×¤ÏÃÏÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡»°¼¡¡Ê¹Åç¡Ë¡¦¿·¸«¡Ê²¬»³¡Ë¡¦¼µÆ»¡ÊÅçº¬¡Ë¤Î3Êý¸þ¤«¤é¤ÎÎó¼Ö¤¬È¯Ãå¤¹¤ë·ÝÈ÷Àþ¤ÎJR¡ÖÈ÷¸åÍî¹ç±Ø¡×¤Ï¡È¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¡É¤Ç¤¢¤ê¡ÈÈë¶±Ø¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±±Ø¤¬1935¡Ê¾¼ÏÂ10¡ËÇ¯¡¢¾±¸¶Àþ¤Î±Ø¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿ºÝ¤ÎÃÏÌ¾¤Ï¡ÖÈæÇÌ·´Èþ¸ÅÅÐÂ¼È¬Ä»¡Ê¸½¡¦¾±¸¶»ÔÀ¾¾ëÄ®È¬Ä»¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤«¤éÌÚ¼¡Àþ¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖÈ÷¸åÍî¹ç¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï©Àþ¤¬¡ÖÍî¤Á¹ç¤¦¡×¤³¤È¤«¤é¡¢Íî¹ç±Ø¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬º£¤Î¡ÖÈ÷¸åÍî¹ç±Ø¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Åö»þ¤Î¾±¸¶Àþ¤Ï»°¼¡ÊýÌÌ¤«¤é±ä¿¤·¤Æ¤¤ÆÈ÷¸åÍî¹ç¤¬½ªÅÀ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Íâ1936¡Ê¾¼ÏÂ11¡ËÇ¯¤ËÅì¤«¤é»°¿ÀÀþ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬È÷¸åÍî¹ç¤Þ¤Ç±ä¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿·¸«ÊýÌÌ¤«¤é»°¼¡¤Þ¤Ç¤¬°ìËÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢È÷Ãæ¿ÀÂå¡ÁÈ÷¸å½½Æü»Ô¡Ê¸½¡¦»°¼¡¡Ë´Ö¤¬»°¿ÀÀþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Íâ1937¡Ê¾¼ÏÂ12¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÈ÷¸å½½Æü»Ô¡Á¹Åç´Ö¤Î·ÝÈ÷Å´Æ»¤¬¹ñÍ²½¤µ¤ì¡¢»°¿ÀÀþ¤òÊÔÆþ¤·¤Æ¸½ºß¤ÈÆ±¤¸¶è´Ö¤Î·ÝÈ÷Àþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÚ¼¡Àþ¤â³«¶È¤·¡¢È÷¸åÍî¹ç±Ø¤Ï¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡1953¡Ê¾¼ÏÂ28¡ËÇ¯¡¢ÊÆ»Ò¡Á¹Åç´Ö¤Ç²÷Â®¡Ö¤Á¤É¤ê¡×¤Î±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1955¡Ê¾¼ÏÂ30¡ËÇ¯¤Ë¤Ï²÷Â®¡ÖÌë¹Ô¤Á¤É¤ê¡×¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼Ìë2»þÂæ¤Ë¾å²¼Îó¼Ö¤¬È÷¸åÍî¹ç±Ø¤Ë¡Ö±Ä¶ÈÄä¼Ö¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡1959¡Ê¾¼ÏÂ34¡ËÇ¯¤Ë¡Ö¤Á¤É¤ê¡×¤Ï½àµÞ²½¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÒ¼Ö»þÂå¤ÏÆ½±Û¤¨¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê3Î¾ÊÔÀ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤Æ°¼Ö²½¤Ë¤è¤êºÇÂç7Î¾ÊÔÀ®¤ËÁý¶¯¤µ¤ì¡¢Î×»þÎó¼Ö¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡1962¡Ê¾¼ÏÂ62¡ËÇ¯¤«¤é¤Ï¹Åç¡Á²¬»³´Ö¤ò·ÝÈ÷¡¦ÇìÈ÷Àþ·ÐÍ³¤Ç·ë¤ÖµÞ¹Ô¡Ö¤¿¤¤¤·¤ã¤¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤É¤ê¡×¤¬µÞ¹Ô²½¡£¤µ¤é¤ËµÞ¹Ô¡Ö¤·¤é¤®¤ê¡×¡Ö¤¤¤Ê¤Ð¡×¡Ö¤Ò¤Ð¡×¡Ö¤ä¤Þ¤Î¤æ¡×¤â²Ã¤ï¤ê¡¢È÷¸åÍî¹ç¤ÎºÇÀ¹´ü¤Ç¤·¤¿¡£Æ±±Ø¤Ç¸½ºß¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±Ê¶¶Â§É×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂ¿¤¤»þ¤Ë¤Ï3Êý¸þ¤«¤é£±Æü30ËÜ°Ê¾å¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï±ØÁ°¤ËÎ¹´Û¤¬2¸®¤¢¤ê¡¢ºî²È¤Î¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÅ´¿¦°÷¤â¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½ºß¤Ï11ËÜ¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚµÙÆü¤Ï¡¢¼Â¾Ú»ö¶È¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤¬²Ã¤ï¤ê13ËÜ¡Ë¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö±Ø¤ÎÌ¾Êª¡×
¡¡µÞ¹Ô¡Ö¤Á¤É¤ê¡×¤Ï´ðËÜ6Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢1Åù¼Ö¡Ê¸½ºß¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¡Ë¤âÏ¢·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤ÏºÇÂç8Î¾ÊÔÀ®¤ÎÀ¹¶·¡£Åç¼°¥Û¡¼¥à¤Î2¡¦3ÈÖÀþ¤Ç¤ÏÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó²°¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤¬Ì¾Êª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌ¾Êª¤ÏÈ÷¸åÍî¹ç±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ª¤Á¤¢¤¤¡×¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤âËèÇ¯9·î¡ÁÍâÇ¯5·î¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¸½¾õ¡¢Æ±Å¹¤Ï±Ø¼þÊÕ¤ÇÍ£°ì¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤¢¤ê¡¢°ûÎÁ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê±Ø¤Ë¤Ï¼«ÈÎµ¡¤Ê¤·¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·È÷¸åÍî¹ç±Ø¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ï¡¢1972¡Ê¾¼ÏÂ47¡ËÇ¯¤Î»³ÍÛ¿·´´Àþ²¬»³³«¶È¤Îº¢¤«¤éÊÑ²½¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·´´Àþ¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ëÆÃµÞ¤¬Áö¤ëÇìÈ÷Àþ¤¬¡¢»³ÍÛ¤È»³±¢¤ò·ë¤Ö¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î³«ÄÌ¤â½Å¤Ê¤ê¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÈ÷¸åÍî¹ç±Ø¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ëµÞ¹Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÇÑ»ß¡¦¸ºÊØ¡¦¶è´ÖÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2002¡ÊÊ¿À®14¡ËÇ¯¤Ë¤ÏµÞ¹Ô¡Ö¤Á¤É¤ê¡×¡Ö¤¿¤¤¤·¤ã¤¯¡×¤¬¹Åç¡Á»°¼¡´Ö¤ÎµÞ¹Ô¡Ö¤ß¤è¤·¡×¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È÷¸åÍî¹ç¤Ë¤ÏµÞ¹Ô¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ß¤è¤·¡×¤Î°ìÉô¤¬ÉáÄÌÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÈ÷¸åÍî¹ç¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2007¡ÊÊ¿À®19¡ËÇ¯¤Ë¤³¤ì¤â¾ÃÌÇ¤·¡¢¹ÅçÊýÌÌ¤«¤é¤ÎÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡È÷¸åÍî¹ç±Ø¤Ï¸½ºß¤âÄ¹¤¤¥Û¡¼¥à¤äÂ¦Àþ¡¢Å¾¼ÖÂæ¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±É²Ú¤ò¤·¤Î¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±Ø¹½Æâ¤Ë¤ÏºÇÀ¹´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô¾þ¤é¤ì¡¢¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÄê´ü¤Ê¤¬¤é¡¢±Ê¶¶¤µ¤ó¤¬±Ø¤ÎºÇÀ¹´ü¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Å´Æ»¥¸¥ª¥é¥Þ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÝÈ÷Àþ¤Ï2025Ç¯11·î24Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚµÙÆü¤Ë¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤È¤·¤Æ¹Åç¡ÁÈ÷¸åÍî¹ç´Ö¡¢È÷¸åÍî¹ç¡Á¿·¸«´Ö¤ÇÎ×»þÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥À¥¤¥ä¤¬ÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢ÅþÃ£¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ÖÈë¶±Ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ±±Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¤Ê¤é¡Öº£¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£