¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÆþ¤ê¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥µ¥¯¤Ä¤Ö¥Ó¥Ã¥È¡×
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤«¤é¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Á¥Ã¥×¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥µ¥¯¤Ä¤Ö¥Ó¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Á¥ç¥³¡¢¤¤¤Á¤´¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¼ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥¢¥½¡¼¥È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¡¢2025Ç¯10·î7Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥µ¥¯¤Ä¤Ö¥Ó¥Ã¥È¡×
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î7Æü(²Ð)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É
ÆâÍÆÎÌ¡§92g(¸ÄÁõ»æ¹þ¤ß)
¡Ö¥µ¥¯¤Ä¤Ö¥Ó¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Á¥Ã¥×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Á¥Ã¥×¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤È¤ò°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¡¦¤¤¤Á¤´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¼ï¥¢¥½¡¼¥È
ÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤Î3¼ïÎà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥¢¥½¡¼¥È¡£
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊÌ£¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¦¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Á¥Ã¥×¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿©´¶¡£
ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Î°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥¯¤Ä¤Ö¥Ó¥Ã¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ª
