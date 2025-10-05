¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤·ÈòÆñ¼ÔÇÄ°®¡¢ÀÐÀî¡¡¼î½§»Ô¤ÇËÉºÒ·±Îý
¡¡ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç5Æü¡¢ÃÏ¿Ì¸å¤ËÂçÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤ÇËÉºÒ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó1260¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£10¥«½ê¤ÎÈòÆñ½ê¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢»ÔÌ±¤¬ÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈòÆñ¼Ô¤Î¿ô¤ä½»½ê¤Ê¤É¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬»î¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±»ÔÂçÃ«ÃÏ¶è¤Î²¾Àß½»Âð¤Ç¤Ï¡¢ËÉºÒÌµÀþ¤ÇÂçÄÅÇÈ·ÙÊóÈ¯Îá¤òÃÎ¤é¤»¤ëÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢½»Ì±¤Ï·úÊª¤Î2³¬¤ä¹âÂæ¤ËÈòÆñ¡£·ÙÊó²ò½ü¤ò¼õ¤±¡¢ÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¶è¤Î³Ø¹»ÂÎ°é´Û¤ËÌó40¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈòÆñ¼Ô¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òµ¡´ï¤Ë¤«¤¶¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÌ¾Á°¤ä½»½ê¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¡£