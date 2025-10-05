¾®¸¶¥Ö¥é¥¹¡ÖÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ëÀ¯¼£²È¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤Æ¤¤ä¤·¤Ê¤¤¡×¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Ë¥Ô¥·¥ã¥ê¡Ö¤³¤³¿ô½½Ç¯¡Ä¡×
¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¡¦É±Ï©»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®¸¶¥Ö¥é¥¹¡Ê33¡Ë¤¬5Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4Æü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾®¸¶¤Ï¡Ö#¾ÆÆù#5»þ¤ËÌ´Ãæ¡¡¿åÍË½÷»Ò¤È¡×¤È¾Æ¤Æù¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤ÇÅê¹Æ¤·¡Ö¼«Ì±¤ÎÁíºÛ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¹ñÌ±¤ÏÉâ¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Í¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¼«Ì±¤ò¡¢ÆüËÜ¤ò¤¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë!¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê?ËÜÅö¤«¤·¤é¤Í¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ëÀ¯¼£²È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤É¤ì¤À¤±¹ñÌ±¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Æ¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤«¤¬À¯¼£²È¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦ÀÕÇ¤¤¢¤ë»Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤È¤¯¤Ë¤Í¡£¹ñÌ±¤Ë´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤Æ¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ê¤é!¡Ù¤ÈÃ´¤®¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¹ñÌ±¤Ï¼ºË¾¤·¤Æ¼¡¤Î´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë°ÈÂØ¤¨¤¹¤ë¤À¤±¡£¤³¤³¿ô½½Ç¯¤½¤ì¤Î·«¤êÊÖ¤·¡×¤È¸½¾õ¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¾®¸¶¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤Í¡¢¹ñÌ±¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¸¤¯¤Ê¤¤¤Î¡£¹ñÌ±¤¬¸¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬¡ØÃ¯¤«¤ä²¿¤«¤Î¤»¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤»¤¤¡Ù¤À¤È¼«³Ð¤·¤Ê¤¤ã¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÄË¤ß¤ÎÈ¼¤¦À¯¼£¤òëð¤¦À¯¼£²È¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¡¢ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ëÀ¯¼£²È¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤Æ¤¤ä¤·¤Ê¤¤¤ï¤è¡×¤È»ýÏÀ¤òµ¤·¡ÖÀ¯¼£²È¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î¶À¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£