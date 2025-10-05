¶âÁí½ñµ¡ÖÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤¬¶¼°Ò¡×ºÇ¿·Ê¼´ï¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò»ë»¡
¡¡ËÌÄ«Á¯¤ÇºÇ¿·Ê¼´ï¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡ÖÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤¬¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼´ï³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅ¸¼¨²ñ¤ò»ë»¡¤¹¤ë¶âÁí½ñµ
¡¡5ÆüÉÕ¤ÎÏ«Æ¯¿·Ê¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤Ê¤É¤ÇÉðÎÏ¤òÁý¶¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î°ÂÁ´¤Ë¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ê¼´ï¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤áÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ï10Æü¤ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤ÎÁÏ·ú80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³«¤¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÁ°¸å¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë