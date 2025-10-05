¡Ú¹â¹»Ìîµå¡¦½©µ¨¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¡Û²£ÉÍ¡¢·ÑÂ³»î¹çÀ©¤·´ØÅìÂç²ñ¿Ê½Ð¡¡¹¾ºä¤¬ËþÎÝÃÆ¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤òÇË¤ê·è¾¡¤Ø
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¹â¹»Ìîµå½©µ¨Âç²ñ¡Ê¸©¹âÌîÏ¢¼çºÅ¡¢¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤Ï£µÆü¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥±Ã«µå¾ì¤Ç±«Å·¤Î¤¿¤á·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍ¡ÝÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î½à·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢²£ÉÍ¤¬£±£±¡Ý£¶¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ØÅìÂç²ñ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£¶¡Ý£µ¤È²£ÉÍ¤¬£±ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¼·²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éºÆ³«¡£¼·²ó¤ËÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬°ÂÅè³½µ×¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¥Ð¥ó¥È¥Ò¥Ã¥È¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤ÏÈ¬²ó¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÁö¼Ô¤ò¤¿¤á¡¢¾®Ìî½ØÍ§¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£Â³¤¯£²»àËþÎÝ¤«¤é¹¾ºä²Â»Ë¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£Á°Æü¡Ê£´Æü¡Ë¤ÎÏ»²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¾®ÎÓÅ´»°Ïº¡Ê£±Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂ³¤¤¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤ê¡¢È¬²ó¤Þ¤Ç¤ò£±¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡±«¤Î¤¿¤áÆüÄø¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Ë¡À¯Æó¡Ý²£ÉÍ¤Î·è¾¡¤Ï£·Æü¤Î¸á¸å£±»þ¤«¤éÆ±µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£