¡ÖÀÄ¿®¹æ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¥í¥·¥¢¹ñÀÒ¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¤¬ÀÖ¿®¹æÌµ»ë¤ÇÂáÊá¡ª ¤Ê¤ó¤ÈÌµÌÈµö±¿Å¾¤â¡ª¡È¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡É¤Î¹Ô°Ù¤Ë¸·¤·¤¤À¼
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡Ö³°ÌÈÀÚÂØ¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â
¡¡ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥í¥·¥¢¹ñÀÒ¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ç¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃË¤ÏÌµÌÈµö±¿Å¾¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»·Ù¤Ï2025Ç¯9·îËö¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ç¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤¿¥í¥·¥¢¹ñÀÒ¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê53ºÐ¡Ë¤òÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï9·î26Æü¤Î¸áÁ°9»þ30Ê¬º¢¡¢ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»ÔÆâ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤¿ÃË¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¡¢Ää»ß¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃË¤Ï2¤«·îÁ°¤Ë¼º¸ú¤·¤¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ËÌµÌÈµö±¿Å¾¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢½éÈÈ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Û¤«¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÆ¨Ë´¤Î¤ª¤½¤ì¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ÆÂáÊá¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÀÄ¿®¹æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌµÌÈµö¡¢¿®¹æÌµ»ë¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡×¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡×¡ÖÌµÌÈµö¤Ç¾è¤ë¤è¤¦¤ÊÅÛ¤Ï¡¢½é¤á¤«¤é¿®¹æ¤Ê¤ó¤Æ¼é¤ëµ¤Ìµ¤¤¤è¤Ê¡£³°¹ñ¿Í¤ÏÌµºáÊüÌÈ¡¢¤ÈçÓ¤á¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤³¤ÎÃË¤â³°ÌÈÀÚÂØ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÎÌÈµö¼èÆÀ¤È¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤·¤¿¤é¸·È³¡Ü¶¯À©Á÷´Ô¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åµ¤Î³°ÌÈÀÚÂØ¡Ê¤¬¤¤¤á¤ó¤¤ê¤«¤¨¡Ë¤È¤Ï¡¢³°¹ñ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¼êÂ³¤¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¡¢¼¡¤Î¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¤ß¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü ´ü¸Â¤ÎÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í¸ú¤Ê³°¹ñ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ü ³°¹ñ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¤½¤Î¼èÆÀ¹ñ¤ËÄÌ»»¤Ç3¤«·î°Ê¾åÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ü ¼êÂ³¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë½»½êÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¡¡¤Þ¤¿¡¢³°ÌÈÀÚÂØ¤Î¼êÂ³¤¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½ñÎà¿³ºº¡¢Å¬À»î¸³¡¢ÃÎ¼±³ÎÇ§¡¢µ»Ç½³ÎÇ§¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤òÌä¤¦ÃÎ¼±³ÎÇ§¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢±¿Å¾µ»½Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëµ»Ç½³ÎÇ§¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æµ»Ç½³ÎÇ§¤Î»î¸³¤ò¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¾åµ¤Î½ñÎà¿³ºº¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»´üÂÚºß¤Î³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤È¡Ö°ì»þÂÚºß¾ÚÌÀ½ñ¡×¤È¤¤¤¦½ñÎà¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¼êÂ³¤¤Î¿½ÀÁ¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃÎ¼±³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤«¤Ä¡û¡ß·Á¼°¤Ç¤ï¤º¤«10Ìä¤·¤«½ÐÂê¤µ¤ì¤Ê¤¤¾å¡¢ÀµÅúÎ¨70¡ó°Ê¾å¤Ç¹ç³Ê¤È¤¤¤¦´Ë¤¤´ð½à¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¸ì°Ê³°¤Î20¿ô¤«¹ñ¤Î¸À¸ì¤Ç¼õ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²¾¤ËÆüËÜ¿Í¤¬½é¤á¤ÆÉáÄÌÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢³Ø²Ê»î¸³¤ÎÌäÂê¿ô¤Ï95Ìä¡¢¹ç³Ê´ð½à¤ÏÀµÅúÎ¨90¡ó°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤ÊÆâÍÆ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á³°ÌÈÀÚÂØ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬´ÊÃ±¤ËÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö³°¹ñ¿ÍÍ¥¶ø¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢³°ÌÈÀÚÂØ¤Î³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼Ô¤Ë¤è¤ë½ÅÂç»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢10·î1Æü¤«¤é³°ÌÈÀÚÂØ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¸·³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½ñÎà¿³ºº¤ÎºÝ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤Ë¡Ö½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¡×¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¡¢½»Ì±É¼¤Î¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¼êÂ³¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÎ¼±³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¤¥é¥¹¥ÈÌäÂê¤òÇÑ»ß¤·¡¢ÌäÂê¿ô¤ò10Ìä¤«¤é50Ìä¤ËÁý¤ä¤¹¤Û¤«¡¢¹ç³Ê´ð½à¤ò¿·µ¬ÌÈµö¼èÆÀ»þ¤ÈÆ±¤¸90¡ó°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âµ»Ç½³ÎÇ§¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤Î²ÝÂê¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¹ç¿ÞÉÔÍú¹Ô¤ä±¦º¸ÀÞÊýË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎºÎÅÀ¤ò¸·³Ê²½¤·¤¿¤ê¤È¡¢À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³°ÌÈÀÚÂØ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸½¾õ¡¢¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼Ô¤Ë¤è¤ë»àË´¡¦½Å½ý»ö¸Î¤Ï¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼Ô¤Î±¿Å¾ÊýË¡¤ä±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£