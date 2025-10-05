¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤ÈÉâµ¤¤·¤¿¤¤¡ª¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Èà½÷¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÌÜ°Ü¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ê¹Ô°Ù¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ËÜÌ¿¤ÎÈà½÷¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ436Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡ØÈà½÷°Ê³°¤Î»Ò¤ÈÉâµ¤¤·¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥Ð¥ì¤ÆÈà½÷¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë
¡ÖÇ¾Æâ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½¤Íå¾ì¤òÁ°¤â¤Ã¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤ÎÎÞ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æµ¤¤Þ¤º¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Á°¤Ë¤ä¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬µÈ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
¡Ú£²¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÈà½÷¤ËÏÃ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁ°¤ËÄÃ²Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø¤Î±ê¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¡¢Èà½÷¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¥Ä¥ï¥â¥Î¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¼»ÅÊ¿¼¤¤Èà½÷¤À¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤É¤¦¤«¸«¶Ë¤á¤¬´Î¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÀÚ¤Ê¤µ¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤È²ñ¤ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÄê´üÅª¤Ë»ý¤Ä
¡Ö¤¢¤¨¤ÆÈà½÷¤òÃÇ¿©¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤òËÉ¤°¹âÅÙ¤Êµ»¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¹¤®¤ÆË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¡¢¤ï¤¶¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤òÊç¤é¤»¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¿È¤ËÝî¤ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¤Ê¤É¡¢²¾ÁÛ¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Ç¿´¤òËþ¤¿¤¹
¡Öµ¿»÷Îø°¦¤Ç¡¢¿´¤Ë³¸¤ò¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â·ø¤¤ÀïÎ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¸¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¸òÎ®²ñ¤ÇÀÜ¶á¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê³Î¼Â¤ËÉâµ¤¿´¤òËþ¤¿¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û°ÛÀ¤È¸òÎ®¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Îø°¦´¶¾ð¥¼¥í¤Î½÷Í§Ã£¤È¿©»ö¤¹¤ë
¡ÖÀäÂÐ°Â¿´¤Ê½÷Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¡¢¿´¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ÛÀ¤È¸òÎ®¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö²ÄÇ½À¥¼¥í¡×¤Ê½÷¤Î»Ò¤È²ñ¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼êÁª¤Ó¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÎø°¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤òÍ¶¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ë×Æ¬¤Ç¤¤ë¼ñÌ£¤òºî¤ë
¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢º£¤ÏÎý½¬¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ñÌ£¤ËÁ´¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢½ÐÍè¿´¤Î²êÀ¸¤¨¤òËÉ¤°ÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡¢Èà½÷°Ê³°¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÆü¤´¤í¤«¤éÈà½÷¤Ë°¦¤ä´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤ÄÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë
¡Ö¿´¤Î·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆó¿Í¤Îå«¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆü¾ïÅª¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤¹¤ë¡×¡ÖµÇ°Æü¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬ÁÕ¸ù¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¾ï¤ËÈà½÷¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥á¡¼¥ë¡×¤òÆü²Ý¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢Éâµ¤¤·¤¿¤é¥Ð¥ì¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎÏ¢Íí¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤¹ºîÀï¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤È¿©»ö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Öº£ÈÕ¤â¥á¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È»×¤¨¤Ð¡¢½ªÅÅÁ°¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¼«À©¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÈÂÓ¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤¹¤ë
¡ÖÆó¿Í¤Î¹¬¤»¤òÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤³¤·¤Þ¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë²æ¤Ë¤«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Éâµ¤¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»î¤·¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê»³ÅÄ¤¦¤ß¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯6·î3Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×436Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥Ð¥ì¤ÆÈà½÷¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë
¡ÖÇ¾Æâ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½¤Íå¾ì¤òÁ°¤â¤Ã¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤ÎÎÞ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æµ¤¤Þ¤º¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Á°¤Ë¤ä¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬µÈ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁ°¤ËÄÃ²Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø¤Î±ê¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¡¢Èà½÷¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¥Ä¥ï¥â¥Î¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¼»ÅÊ¿¼¤¤Èà½÷¤À¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤É¤¦¤«¸«¶Ë¤á¤¬´Î¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÀÚ¤Ê¤µ¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤È²ñ¤ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÄê´üÅª¤Ë»ý¤Ä
¡Ö¤¢¤¨¤ÆÈà½÷¤òÃÇ¿©¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤òËÉ¤°¹âÅÙ¤Êµ»¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¹¤®¤ÆË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¡¢¤ï¤¶¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤òÊç¤é¤»¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¿È¤ËÝî¤ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¤Ê¤É¡¢²¾ÁÛ¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Ç¿´¤òËþ¤¿¤¹
¡Öµ¿»÷Îø°¦¤Ç¡¢¿´¤Ë³¸¤ò¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â·ø¤¤ÀïÎ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¸¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¸òÎ®²ñ¤ÇÀÜ¶á¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê³Î¼Â¤ËÉâµ¤¿´¤òËþ¤¿¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û°ÛÀ¤È¸òÎ®¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Îø°¦´¶¾ð¥¼¥í¤Î½÷Í§Ã£¤È¿©»ö¤¹¤ë
¡ÖÀäÂÐ°Â¿´¤Ê½÷Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¡¢¿´¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ÛÀ¤È¸òÎ®¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö²ÄÇ½À¥¼¥í¡×¤Ê½÷¤Î»Ò¤È²ñ¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼êÁª¤Ó¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÎø°¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤òÍ¶¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ë×Æ¬¤Ç¤¤ë¼ñÌ£¤òºî¤ë
¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢º£¤ÏÎý½¬¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ñÌ£¤ËÁ´¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢½ÐÍè¿´¤Î²êÀ¸¤¨¤òËÉ¤°ÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡¢Èà½÷°Ê³°¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÆü¤´¤í¤«¤éÈà½÷¤Ë°¦¤ä´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤ÄÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë
¡Ö¿´¤Î·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆó¿Í¤Îå«¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆü¾ïÅª¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤¹¤ë¡×¡ÖµÇ°Æü¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬ÁÕ¸ù¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¾ï¤ËÈà½÷¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥á¡¼¥ë¡×¤òÆü²Ý¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢Éâµ¤¤·¤¿¤é¥Ð¥ì¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎÏ¢Íí¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤¹ºîÀï¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤È¿©»ö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Öº£ÈÕ¤â¥á¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È»×¤¨¤Ð¡¢½ªÅÅÁ°¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¼«À©¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÈÂÓ¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤¹¤ë
¡ÖÆó¿Í¤Î¹¬¤»¤òÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤³¤·¤Þ¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë²æ¤Ë¤«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Éâµ¤¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»î¤·¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê»³ÅÄ¤¦¤ß¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯6·î3Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×436Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº