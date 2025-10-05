À¤³¦°ä»º¡¦ÇòÀî¶¿¤Ë¥¯¥Þ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬½±¤ï¤ì·Ú½ý¡ÄÅ¸Ë¾Âæ¹Ô¤¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¾è¤ê¾ìÉÕ¶á
¡¡£µÆü¸áÁ°£¸»þÈ¾º¢¡¢´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼²®Ä®¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¹Ô¤¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¾è¤ê¾ìÉÕ¶á¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ´Ñ¸÷µÒ¡Ê£´£°¡Ë¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢±¦¾åÏÓ¤ò¤¹¤ê¤à¤¯·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÀ¤³¦°ä»º¡¦ÇòÀî¶¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃÏ¶è¡£
¡¡Â¼Ìò¾ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹Ìó£±¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢»Ò¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÃËÀ¤Ï£²¿ÍÁÈ¤Ç¡¢½¸Íî¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ö¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¤ËÏÓ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¼¤Ï¼þÊÕ¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¡¢·§Èï³²ÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¡£´ôÉì¸©·Ù¤äÂ¼Ìò¾ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¼Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤¬¿Í¤ò½±¤¦Èï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£´Ç¯°ÊÍè¡£Â¼Æâ¤Ç¤Îº£Ç¯£´¡Á£±£°·î¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÏÌó£¹£°·ï¤Ç¡¢£²£´Ç¯ÅÙ¤Î£³£µ·ï¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£