ºß´ÚÊÆ·³¡¢ÂÐÃæ¹ñÍÞ»ß¤ØÇ¤Ì³³ÈÂç¡¡ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÉÔ²÷´¶
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Ûºß´ÚÊÆ·³¤¬ËÌÄ«Á¯¤«¤é´Ú¹ñ¤òËÉ±Ò¤¹¤ë½¾ÍèÇ¤Ì³¤òÂÐÃæ¹ñÍÞ»ß¤Ë¤â¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÇÂæÆ¬¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Ë¤ÏÃÏÍýÅª¤Ë¶á¤¯·ÐºÑÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¿¼¤¤Ãæ¹ñ¤«¤éÌµÍÑ¤ÊÈ¿È¯¤ò¾·¤¯¤È¤Î·üÇ°¤¬º¬¶¯¤¤¡£ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤âÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥ê¥¹¥³¥ëÊÆÎ¦·³Ä¹´±¤Ï1Æü¡¢¥½¥¦¥ë¶á¹Ù¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÇ¤Ì³¤ÏËÌÄ«Á¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºß´ÚÊÆ·³¤Ï9·î29Æü¡¢Â¿ÌÜÅªÌµ¿Íµ¡MQ9¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±óÀ¬Äå»¡ÂçÂâ¤ò´Ú¹ñÀ¾Éô·²»³¤Î¶õ·³´ðÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡Ö¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Î´Æ»ë¡¢Äå»¡¡×¤òÃ´¤¦¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£