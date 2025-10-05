¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¡¢11Ç¯¤Ö¤êÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¡¡¥í¥Ã¥Æ¾®ÅçÏÂºÈ¤ÎÄ¾µå¤òµÕÊý¸þ¤Ø¡¡2»î¹ç¡¢2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ÇCS¤Ø¾õÂÖ¾å¸þ¤
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤¬¡¢¼«¿È11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë¥í¥Ã¥Æ¾®ÅçÏÂºÈ¤Î146¥¥íÄ¾µå¤òº¸Íã¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥é¥°¡¼¥óÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À°ìÈ¯¤Ï¡¢2ÀïÏ¢È¯¤Î4¹æ¥½¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ï14Ç¯9·î16Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè¤Ç¡¢2ÀïÏ¢È¯¤Ï2024Ç¯4·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨3¹æ¤Ï3Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ï23Ç¯5·î6Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï°ÊÍè¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¼çË¤¤¬¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£