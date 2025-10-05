¡Ö²¿?¤É¡¼¤æ¡¼¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×àÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¥Ç¥³¥¥Ã¥¹á¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¾×·â2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤³¤Î¼Ì¿¿¡×¡ÖÂº¤¤¡×
2¿Í¤¬µÞÀÜ¶á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±Ê»³±ÍÂÀ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÊÉ×ÌÚÁï(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¤Î¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¡¡ÊõÅç¡¡ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤À¤±ÄÖ¤ê¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤ÈÆ¬¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇàÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¥Ç¥³¥¥Ã¥¹á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿ÆÌ©¤Ê1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÂè160²óÄ¾ÌÚ»°½½¸Þ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿¿Æ£½ç¾æ¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Àï¸å²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤³¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âº¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡ÖÀï¸å¤Î²Æì¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¡ÖÀÎ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹¹¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡×¡Ö²¿¡©¤É¡¼¤æ¡¼¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡©¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£