¡¡À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ÎÅÄÃæÉÙ¹²ñÄ¹¤¬5Æü¡¢·²ÇÏ¸©ÊÒÉÊÂ¼¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ç¿³Íý¤¬Â³¤¯²ò»¶Ì¿Îá¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´Ø¤·¡ÖÍèÇ¯1¡Á2·î¤Ë¤Ï½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸½Ìò¿®¼Ô¤é¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬º£Ç¯10·î²¼½Ü¤Ë¡¢¹ñÂ¦¤È¶µÃÄÂ¦¤ÎºÇ½ª½ñÌÌÄó½Ð¤¬Æ±11·î²¼½Ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñÅö¶É¤Ë¤è¤ë¶µÃÄ¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ÎÂáÊá¤Ï·ò¹¯¾õÂÖ¤¬ÉÔ°Â¤À¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢·ùµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡ÖÀ¯¼£¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£