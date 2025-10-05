ÂçÃÏ¿¿±û¡¢12ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×³Ú¤·¤à¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¹¬¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö
ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬2025Ç¯9·î29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£12ºÐÇ¯²¼¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÉ×¡¦¿¹ÅÄ¶³ÄÌ¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤È¤Î¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï½õ¼ê¡×
ÂçÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºòÆüµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤äÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö#¿¹ÅÄ¥·¥§¥Õ¡×¡Ö#¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¿¤³¾Æ¤¡×¡Ö#4¼ïÎà¡×¡Ö#¥½¡¼¥¹Ì£¡×¡Ö#¾ßÌýÌ£¡×¡Ö#Ãæ²Ú¡×¡Ö#¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¡Ö#ÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö#»ä¤Ï½õ¼ê¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö#¤·¤«¤·¡×¡Ö#¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤¿¡×¡Ö#1¤«¤é1¿Í¤Çºî¤Ã¤¿¡×¡Ö#¼«Ëý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö#¥«¥ì¡¼¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¡Ö#¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼¤âºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÏ¤µ¤ó¤Ï¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¡¢¶ú¤ò»ý¤Á¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤Ç°¦¤È¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾Ð´éÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃç¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£