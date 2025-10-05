Ä¶È¿±þ¡ª17ºÐÆüËÜÂåÉ½GK¤Î¡Èº¸¼ê£±ËÜ¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡É¤¬¡ÖÃÆ¤¯°ÌÃÖ¤â´°àú¡×¡Ö¼ãÎÓ¸»»°¤À¡×¹ÓÌÚÎ°°Î¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿½Ö´Ö¡ÚU-20WÇÕ¡Û
¡ÚFIFA U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê 2025¡ÛU-20¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½ 0¡Ý3 U-20ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¿¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥Õ¥£¥²¥í¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ë¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶È¿±þ¤Ç¡Öº¸¼ê£±ËÜ¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡×
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎGK¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¤¬¡¢ÄãÃÆÆ»¥·¥å¡¼¥È¤ò²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£Âç¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤°³èÌö¤Ë¡¢²òÀâ¼Ô¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤ÇU-20¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ò3¡Ý0¤Ç·âÇË¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3Ï¢¾¡¤Ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡17ºÐ¤Ê¤¬¤é194cm¤ÈÂçÊÁ¤Ê¹ÓÌÚ¤Ï¡¢²áµî2»î¹ç¤Ç¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Çº£Âç²ñ¤Ç½éÀèÈ¯¡£1¡Ý0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿42Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢DF»Ô¸¶Íù²»¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF¾®ÁÒ¹¬À®¤¬Ç¨¤ì¤¿¼ÇÀ¸¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¥¿¥Ã¥Á¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë±Ô¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¿©¤é¤¤¡¢MF¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Îº¸¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬±«¤ÇÇ¨¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤Î±Æ¶Á¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤â¡¢¹ÓÌÚ¤Ï²£¤ÃÈô¤Ó¤«¤éº¸¼ê¤ËÅö¤Æ¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì£Êý¤¬¤¤¤ë±¦¼Ð¤áÊý¸þ¤ËÃÆ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ±û¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿FW¥¡¼¥¬¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤ËµÍ¤á¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¼Â¶·¡¦²òÀâ¤â¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¾Î»¿
¡¡¼Â¶·¡¦¸¶Âç¸ç»á¤Ï¡Ö¤è¤¯¼ê¤¬½Ð¤¿¡ª¡×¤È´¶Ã²¡£¤µ¤é¤Ë²òÀâ¡¦Ì¾ÎÉ¶¶¹¸»á¤â¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤é¤Î¿ôÅªÉÔÍø¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º¸¼ê1ËÜ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î1ÈÖ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤è¤¯»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥±¥ê¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¼ãÎÓ¸»»°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·ã¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¥Ö¡×¡Ö±«¤Ç»ë³¦°¤½¤¦¤À¡£¤è¤¯»ß¤á¤¿¤ïGK¡×¡Ö¹ÓÌÚ¤£¤£¤£¤£¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¹ÓÌÚÎ°°Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¹ÓÌÚÁª¼ê¤ÎÊÒ¼ê¥»¡¼¥ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ÓÌÚ¤¯¤óÊÒ¼ê¤Ç»ß¤á¤¿¡¼¡¼¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¥Ö¡ª¡×¡ÖÃÆ¤¯°ÌÃÖ¤â´°àú¤¹¤®¡×¡ÖÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÍÇ½¡×¤ÈÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¹ÓÌÚ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¹×¸¥¡£¤Ê¤ª¡¢3ÀïÁ´¾¡¤Ç7ÆÀÅÀ¡¦0¼ºÅÀ¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¼ó°ÌÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢10·î9Æü¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇCÁÈ¡¦DÁÈ¡¦EÁÈ3°Ì¤ÎÃæ¤ÇÀ®ÀÓ¾å°Ì¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
